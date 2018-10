Este sábado el intendente de Escobar inauguró la Plaza la Victoria en el barrio Phillips. Antes era un enorme basural. Allí funcionará la nueva Unidad de Gestión Comunitaria n°25. El jefe comunal peronista lanzó duras críticas al gobierno nacional.

Con la presencia de concejales, secretarios del municipio y vecinos, Ariel Sujarchuk inauguró la Plaza La Victoria la cual cuenta con un corredor saludable. Se colocaron en ella equipos de gimnasia, un área de juegos infantiles, iluminación LED, bancos, cestos y forestación. El lugar cuenta con una posta policial.

La Plaza Victoria es el resultado del proyecto votado por los vecinos de los barrios Phillips, Dacunto y Mirador a través del presupuesto participativo 2017. El predio que antiguamente era un basural, se ha convertido en un área completamente urbanizada donde funcionará la nueva Unidad de Gestión Comunitaria (UGC) n°25 la cual permitirá a los vecinos acercar sus problemáticas a la gestión municipal de manera más estrecha, ampliando la capacidad de respuesta por parte de las autoridades. Su coordinador será Pedro Espinoza.

Sujarchuk recorrió las instalaciones de la plaza, se sacó fotos con los vecinos y luego de descubrir el cartel definitivo de la plaza, entregó un cheque simbólico al merendero “la Casita de los Juegos”.

Ante la pregunta de SMnoticias sobre porqué este tipo de políticas municipales no contaba con el apoyo del gobierno nacional y provincial, el funcionario municipal mencionó que “en vez de ajustar, hacemos. Donde el gobierno nacional hubiera dicho que no se puede hacer porque esto es gasto, para nosotros es inversión social. Donde el gobierno nacional hubiera dicho echemos gente, nosotros damos trabajo. La diferencia es clarísima. Para nosotros el motor de la economía es la distribución del ingreso y no la concentración de la riqueza”.