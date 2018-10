Si bien el gobierno nacional dio marcha atrás con la decisión de que los usuarios pagaran en cuotas las diferencias de precio en las facturas de gas que reclamaban las prestadoras, varios concejales opositores de distintas bancas de Tres de Febrero impulsaron proyectos de resolución en repudio a la medida, lo que generó un fuerte debate durante la sesión de este viernes.

La negativa de Cambiemos de tratar sobre tablas estos expedientes tuvo una polémica argumentación por parte del concejal Juan Carlos Berns.

El edil afirmó que sus pares de la oposición “no leyeron la resolución, que es una ley votada por el gobierno justicialista de Carlos Menem, y aprobada por los gobiernos subsiguientes”. En el revoleo el oficialista también cargó innecesariamente contra Sergio Massa y Margarita Stolbizer, y obtuvo como vuelto una respuesta del progresista Federico Ferreyra: “Cuando se aprobó esa ley, usted estaba en la UCEDE y apoyaba al gobierno de Carlos Menem, como muchos de los que hoy están acá”.

Berns derrapó y se fue al pasto cuando dijo que la resolución “fue un beneficio para la comunidad”, que le permitió pagar en 24 cuotas los costos de la devaluación.

“Hay que tener cara (para repudiar los aumentos) después de haber pagado más de 120 mil millones de dólares de subsidios a las empresas privadas durante el gobierno de Cristina Kirchner”, exclamó, lo que provocó que asistentes de concejales y barras le gritaran “ladrón” a lo que el concejal respondió: “Son irresponsables, populistas, demagogos y ventajeros”.

La aprobación sobre tablas requería tres cuartas partes de los votos afirmativos, lo que no iba a conseguir la oposición, por eso Jimena Bondaruk, del Frente Renovador, le solicitó al presidente del HCD que los proyectos tengan tratamiento en comisiones “porque necesitamos votarlo y expresar nuestra posición con respecto a esto, porque la gente la está pasando mal”.

El presidente de la bancada del PJ, Máximo Rodríguez, sostuvo que los proyectos reflejan “un reclamo popular”, y pidió que el Concejo cumpla su rol “de defender a la gente frente a lo injusto de la medida de hacerle pagar a todo el pueblo argentino una desacertada decisión económica y gubernamental en base a los servicios”.

La ex lilita Patricia Rodríguez exclamó: “Los reyes de los subsidios, que se han cansado de despilfarrar dinero, metérselo en los bolsillos con complicidad de los empresarios, nos vienen a hablar ahora de que no le gustan como son las cosas”.

“No se invertía, se cortaba la luz a cada rato, no había presión de gas, el transporte y las rutas eran un desastre”, remarcó la ahora valenzuelista.

Por su parte, Gustavo Spalletti afirmó que “lo que pasa es patético, porque de pretender que los usuarios de gas paguen las pérdidas que sufrieron las empresas por el aumento del dólar, ahora tienen que pagarlas todos, los que tienen gas, los que usan garrafa, y los que no consumen gas”.

“Hay una tenaz insistencia del gobierno nacional en profundizar la angustia social”, exclamó el presidente de la bancada Por la Unión.

La oposición no logró los tres cuartos necesarios por lo tanto el tratamiento sobre tablas de los proyectos fue desestimado.

Sí hubo aprobación de una ordenanza sobre remoción de vehículos alojados en comisarías por custodia judicial. Se trata de un programa implementado entre el Municipio, el gobierno nacional y el provincial para la compactación de autos que están secuestrados en dependencias policiales del distrito.

La ordenanza llega tarde al Concejo, ya que el programa se viene desarrollando desde hace un mes, y esa demora fue criticada por la oposición.

También se aprobó la creación de un servicio de remise social en el barrio Ejército de los Andes; se reconoció la labor humanitaria llevada a cabo por LALCEC en su delegación Caseros; se declaró al Municipio de Tres de Febrero como “Corazón de la italianidad de la Argentina”, y también se reconoció la iniciativa de “Proyectos solidarios”, por lo que se destacó la creación del dispositivo “bastón” electrónico para ciegos realizado por alumnos de la Técnica 2 de Ciudad Jardín.

Además, se declaró de interés cultural, legislativo y municipal el libro “Desde mis zapatos” de la referente de la tragedia de Once, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, víctima del fatal suceso ferroviario.