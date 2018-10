El concejal David Zencich presentó un proyecto de resolución en el que solicita al Honorable Concejo Deliberante de Merlo comunique al intendente Gustavo Menéndez que se interceda con las acciones necesarias para suscribir el Convenio de Colaboración y Adhesión para la implementación del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) Provincia.

El SAME Provincia fue puesto en funcionamiento por la gobernadora María Eugenia Vidal, y ya se estableció en 77 municipios donde brinda servicios a 9 millones de vecinos de la provincia. Es el primer servicio de emergencias estatal que brinda atención médica en casos de accidentes o urgencias en la vía pública, que cuenta con profesionales de la salud capacitados para dar respuestas en urgencias, nuevas ambulancias, tecnología y un sistema de comunicación integrado para no perder tiempo y salvar más vidas.

En la propuesta del bloque Cambiemos Merlo, consideran que la creación del SAME Provincia permitirá mejoras en la atención médica en la vía pública. La última modificación le permite a municipios como Merlo sumarse a la propuesta provincial, por lo tanto, le piden al Departamento Ejecutivo que suscriba el convenio para tener los recursos necesario y establecer el SAME para esperar una ambulancia ante una emergencia, no sea una cuestión de fe.

En ese sentido, el presidente del bloque, David Zencich, manifestó que: “Esperamos que el Intendente priorice las soluciones que ofrecemos, frente al pedido desesperado de los vecinos y sepa dejar de lado las diferencias de criterio político. Y continuó: “Es nuestro deseo que Merlo cuente con un sistema médico de atención inmediata, gratuita y permanente, las 24 horas los 365 días del año, para ello, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del SAME, ofrece 14 ambulancias equipadas con alta tecnología, que estarían al servicio de los vecinos, porque lo más importante es estar cerca y que una ambulancia llegue a tiempo cuando más la necesitan”, finalizó.