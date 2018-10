Por mayoría, el Concejo Deliberante de Escobar aprobó el proyecto enviado por el intendente Ariel Sujarchuk para declarar la “emergencia educativa, económica y social” en el distrito, en el contexto de la “gravísima coyuntura, los intolerables niveles actuales de pobreza, la profunda parálisis que alcanza nuestro municipio, a los estados provinciales y a la Nación en su conjunto”, según afirma el documento elaborado por el Ejecutivo municipal. La votación cerró con 14 votos a favor y 9 en contra, provenientes de los concejales del bloque Cambiemos.

La iniciativa también faculta al jefe comunal a realizar las adecuaciones presupuestarias para atender los efectos de la crisis. En ese sentido, el Concejo Deliberante también aprobó -por unanimidad- la ampliación de unos 200 millones de pesos en el presupuesto municipal. Por otro lado, el proyecto contempla la creación de un Consejo Local, cuyas funciones serán las de realizar un diagnóstico permanente de la situación y elaborar propuestas de acciones que mitiguen las consecuencias de las políticas nacionales de ajuste, entre otras.

“El gobierno debe tener otra sensibilidad social, que busque alternativas para no asfixiar el bolsillo de la gente. Vamos camino al caos social porque las familias no tienen un ingreso mínimo razonable que les permita formar parte de la economía formal y así gozar de una vida digna. Escobar no es una isla de esta realidad: siempre decimos que no hay proyecto municipal posible si no hay un desarrollo provincial y nacional. Hoy está todo paralizado por las políticas de ajuste que se congracian con el mercado, pero que le dan la espalda a la difícil realidad de millones de argentinos. Por eso, con nuestras humildes herramientas, ponemos todo lo que está a nuestro alcance para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”, explicó Ariel Sujarchuk.

Atenta al momento social, la Municipalidad de Escobar implementa desde hace meses distintas medidas para mitigar el impacto de la recesión económica entre nuestros vecinos. Así, aumentó la asistencia entre miles de familias, incrementó la ayuda a comedores y merenderos, y despliega estrategias para combatir la inflación, como la red comunitaria, una feria itinerante que recorre los barrios, entre otras acciones.

Coordinada por el secretario de Gobierno, Javier Rehl, el Consejo Local estará integrado por otros funcionarios municipales, concejales de distintos bloques políticos, consejeros escolares, representantes de la Industria y el Comercio, de organizaciones de trabajadores, del Obispado de Zárate-Campana, de la Pastoral de Escobar y de organizaciones locales no gubernamentales.