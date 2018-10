Durante un procedimiento, agentes de la Subsecretaría de Transporte, junto con el personal de Abasto, decomisaron más de 3 mil kilos de pollo, 3 medias reses y 15 ganchos de chorizos en mal estado.

Respecto al decomiso, la titular del área, Claudia Guerrero afirmó: “Este tipo de acciones las hacemos pensando en cuidar a los pilarenses, tanto en relación a la seguridad vial como a la alimentaria. Con estos controles nos aseguramos que los alimentos que lleguen a las mesas de los vecinos sean trasladados en condiciones saludables. Por este motivo, seguiremos reforzando los operativos de ingreso de mercadería al distrito”.

El operativo se llevó a cabo en colaboración con el Ministerio de Agroindustria de la Provincia, la Policía Rural y Gendarmería Nacional, que realizaron los controles en Bahía Darbel y Ramón Pacheco, en la localidad de Presidente Derqui.

En este marco, se decomisaron 150 cajones de pollo que contenían 3 mil kg de carne, 3 medias reses y 15 ganchos de chorizos.

En detalle, estos alimentos no eran transportados en la temperatura adecuada; 23 kilos de pechuga, 27 kilos de nalga vacuna, 10 kilos de carne picada y 26 kilos de roast beef no contenían la certificación sanitaria; 15 ganchos de chorizo no contaban con la libreta sanitaria; y las 3 medias reses se encontraban en alta temperatura. Por estos motivos, se confeccionaron cuatro actas de infracción.

Además, se controlaron 50 vehículos y como resultado se realizaron 10 infracciones, 5 vehículos fueron remitidos a la playa de infractores y 3 licencias fueron retenidas.

Cabe destacar que mantener la cadena de frío evita la proliferación de gérmenes que provocan las enfermedades transmitidas por alimentos, que producen complicaciones tales como intoxicaciones, síndrome urémico hemolítico y salmonelosis, entre otras.