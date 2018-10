Autoridades municipales, padres, alumnos, ex alumnos y vecinos acompañaron una jornada plena de emociones por medio siglo de existencia de la institución educativa. La subsecretaria de Educación, Mariana Miola, señaló: “Estamos acompañando a la directora del jardín El Cedro que ha ayudado tanto y colabora con la educación en San Fernando”.

Una jornada inolvidable y a pura emoción enmarcó el singular festejo de los 50 años del jardín de infantes El Cedro, que contó con la presencia de padres, alumnos, ex alumnos y autoridades municipales. El Municipio acompañó el evento.

La subsecretaria de Educación, Mariana Miola, quien estuvo presente, señaló: “Estamos acá en El Cedro acompañando a su directora que ha ayudado tanto y colabora con la educación en San Fernando. Y obviamente, cerca de los vecinos, porque cuando se decide la crianza y educación de un hijo, llevarlo a un jardín es un acto muy importante, porque es la confianza que tenemos en los que nos reciben”.

Y agregó: “Ercilia con El Cedro, sus hijos y familia siempre nos dieron esa calidez, así que el Municipio hoy está presente en sus 50 años en nombre del intendente Luis Andreotti”.

Asimismo, Ercilia Cedro, directora y fundadora de la institución, dijo: “Mis sensaciones son muy especiales y únicas. Primero porque nunca creí que iba a llegar a cumplir mi jardín 50 años. He puesto todo aquí, porque esta es una forma de vida para mi. Me encanta trabajar con los chicos, y siempre he tratado que no sólo pueda aprender y saber algunas cosas en el Jardín, formarse, sino sobre todo que estos años sean algo especial. Y la prueba está que se han acercado muchos ex alumnos, algunos de entre 40 y 50 años, y eso para mi es muy gratificante”.

“El día de hoy es un regalo para mí, porque para una educadora haber llegado a cumplir 50 años y estar firme, con ganas, pasión y fuerza es algo que Dios me ha dado y me ha bendecido. No tengo más que palabras de agradecimiento. Estos 50 años no son solo míos, sino gracias a todos los papás, alumnos, la gente que ha colaborado, y que ha estado y pasado en el Jardín. Que hoy estén las autoridades, que nos acompañen, y que sea una fiesta para todos, para mí es un día maravilloso. Infinitas gracias”, finalizó.

En cuanto a las familias que participaron, Haydeé dijo: “Es maravilloso todas las cosas que hace Cedro con los chicos, y lo bien que les hace. Vienen contentos y felices”.

La pequeña Gina dijo: “Soy ex alumna de Ercilia y me encantó este jardín porque es un recuerdo mío”. Y Juli agregó: “Mucha felicidad. Tenía muchos amigos, y la pasaba siempre muy bien”.

Beatriz expresó: “Acá vinieron mis tres hijos y mi sobrino, que ya tiene 20 años. Para mi realmente es una emoción enorme”. Y Mabel finalizó: “Veo emoción en los chicos y la gente; es una fiesta muy linda la de hoy. La estamos pasando muy bien”.

En el evento, estuvieron presentes concejales y Jorge Luis Lagazio, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Aránzazu.