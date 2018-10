Luego del cierre de listas para la elección de autoridades del radicalismo local, Jorge ‘Cacho’ Novillo celebró el acuerdo logrado en el distrito y afirmó que el partido está “encolumnado tras la figura del intendente”. También se diferenció de Elisa Carrió tras sus duras declaraciones: “Somos democráticas y responsables institucionalmente”.

El dirigente habló de ecuanimidad en el armado de las listas radicales en la provincia de Buenos Aires y en Tres de Febrero, en el comité bonaerense, con Daniel Salvador como presidente, y el distrito, “con un muchacho joven (Sebastián Pereiro), para lograr un comité de unidad, sin dejar absolutamente nadie afuera, a pesar de que se dieron algunas mezquindades”.

Según Novillo, todo el radicalismo de Tres de Febrero está “encolumnado tras la figura del señor intendente Diego Valenzuela, y acompañaremos su reelección para que pueda terminar las obras que está haciendo”.

Para la reorganización del partido en lo local, tras meses de incertidumbre en cuanto a la conducción, el referente dijo que contarán con el respaldo de dirigentes nacionales y provinciales, y con la nueva conducción “habrá mucha actividad”, que es lo que se reclamaba a la Presidencia de Marcelo Locatti.

Dadas las notables diferencias entre la UCR y el Pro, en Tres de Febrero, dijo Novillo, “el radicalismo está unido con Diego Valenzuela, y si no colaboramos, corre el riesgo el vecino, porque el intendente logró un recambio total en el distrito”.

No obstante, la realidad del ciudadano es muy mala a razón de las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri, y el radicalismo no se manifiesta con la contundencia que por ejemplo, si lo hace Elisa Carrió.

Al respecto Jorge Novillo opinó que la UCR “tiene una esencia democrática y responsable institucionalmente, y si bien no somos consultados por el gobierno, nuestra responsabilidad va por sobre todas las cosas”.

Sin perder la esperanza, el hombre dijo que “trataremos de unificar criterios para que empiecen a tener en cuenta las posiciones del radicalismo y así en un futuro, se realicen cambios convenientes para el país”.