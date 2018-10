El presidente Mauricio Macri destacó hoy que las obras de infraestructura que lleva adelante el gobierno nacional son una demostración de “que podemos cambiar la realidad”, al encabezar en el partido bonaerense de Morón el acto de inauguración del Metrobus Oeste, un sistema de transporte urbano más cómodo y seguro que ya emplean 2,2 millones de pasajeros en todo el país.

El jefe de Estado estuvo acompañado en el acto por la gobernadora María Eugenia Vidal; el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; y el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro.

Previamente, el presidente realizó un trayecto de cinco cuadras a bordo de una de las unidades de las líneas de colectivos que desde hoy emplean el corredor vial exclusivo para el transporte de pasajeros.

Subrayó que ya son 13 los Metrobus que funcionan en diferentes ciudades argentinas y señaló que “en pocos meses más vamos a estar inaugurando los de Quilmes y Neuquén”.

“Hemos avanzando en una inversión inédita en nuestra historia en términos de transporte. Son pavimento, rutas, autopistas, puentes, bajo niveles, viaductos, aeropuertos como el de El Palomar, puertos, trenes”, dijo el jefe de Estado.

Enfatizó que las ahora esas obras que “las podemos pisar y tocar, empiezan y terminan en las fechas en que prometimos, son hasta 40 por ciento más baratas que en el gobierno anterior y ya no más sinónimo de corrupción”.

Añadió que “ahora son esperanza, alegría” y una demostración de “que podemos cambiar la realidad, que somos mejores de lo que nos han dicho y que nos estamos superando”.

“Como dijo María Eugenia Vidal, que los Juegos Olímpicos de la Juventud son las cosas que los argentinos somos capaces de hacer trabajando juntos, sin agredirnos”, apuntó. Dijo que “a eso tenemos que comprometernos todos, cada vez más, y sobre todo ahora que estamos pasando un momento difícil”.

“Es cuando más tenemos que confirmar que estamos convencidos de que tomamos el camino correcto, el de la verdad, transparencia, el del trabajo en equipo. Ahí se construye la Argentina que queremos y soñamos”, enfatizó.

Añadió que “lo estamos haciendo con coraje, con amor porque este es nuestro país, acá queremos vivir y que nuestros hijos tengan futuro”.

“No más mentiras, no más decirnos que las cosas pueden ser gratis y después nos enteramos de que tenemos que levantar una deuda tremenda, de años”, recalcó.

Por su parte, la gobernadora destacó que el nuevo Metrobus “es un lugar seguro, con cámaras, iluminado, y eso va a traer mucha mejor calidad de vida para los que los usen”.

Afirmó que se trata de “una muestra más, entre otras que hemos tenido en Morón, de que se puede que llegue el Estado sin clientelismo y que las obras avancen”.

“Y esto no es cartel, no es discurso, no es chicana, esto es concreto. Como dijo el Presidente, se pisa, está acá y no te lo saca nadie. Se hace honestamente y cumpliendo los plazos”, sostuvo.

“Como las 1500 obras en la Provincia que se empezaron y ya terminaron. No son verso, no son discurso, la gente las ve todos los días. Ahí, no hay palabras, no hay gritos, no hay violencia, hay hechos concretos que le cambian la vida a la gente todos los días”, enfatizó Vidal.

El nuevo Metrobus tiene una extensión de 3,3 kilómetros, sobre la avenida Presidente Perón, entre las calles La Rioja y Defensa. Lo conforman 7 estaciones y 14 paradores ubicados en las calles La Rioja, Derqui / Balbin, Amado Nervo, Primera Junta / Magarita Corvalán, Fassola y Lambaré.

Es para 5 líneas de colectivos -1, 166, 302, 390 y 182- que pueden prestar 50 servicios por hora y llevar a alrededor de 80 mil pasajeros por día.

La obra, que se realizó en los plazos comprometidos, generó 300 puestos de trabajo, y una inversión de 107 millones de pesos, un monto menor al previsto originalmente.

El proyecto contempló, además, la realización de un taller de capacitación para casi 900 choferes.

Macri implementó por primera vez en el país ese moderno sistema de carriles exclusivos para el transporte público cuando era jefe de Gobierno porteño.

El del Oeste se trata del cuarto Metrobus del conurbano bonaerense, luego de los inaugurados el año pasado en La Matanza y en la Ruta 8 que atraviesa Tres de Febrero y San Martin; y del Metrobus Norte en Vicente López, que fue el primero en cruzar la General Paz.

Estos corredores posibilitan un ahorro de 97 mil litros de combustible y una disminución de la emisión de gases contaminantes, además de lograr una reducción promedio del tiempo de viaje del 30 por ciento.