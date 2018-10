El recurso busca frenar el incremento retroactivo que resolvió el gobierno para compensar a las empresas prestadoras por la megadevaluación.

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, presentó un recurso de amparo en rechazo a la resolución del gobierno nacional de compensar a las empresas de gas con un pago retroactivo por la megadevaluación, pagadero en 24 cuotas con interés. Además, llamó a los vecinos a no pagar estos aumentos irracionales.

“Junto a presidentes de centros de jubilados, firmamos un amparo que presentamos en la Justicia para terminar con esta locura. Las malas políticas de este gobierno, la falta de compromiso y una política financiera que es una catástrofe, la paga la gente y no hay más margen para esto”, señaló el intendente.

Y agregó: “No vamos a pagar este aumento, tienen que terminar con este proceso y con echar culpas, hace tres años gobiernan la Argentina y la provincia de Buenos Aires y se tienen que hacer cargo, pero como tienen el corazón de madera no les importa lo que le pasa a la gente”.

“Una pareja de jubilados necesita para cubrir gastos mínimos 19.014,72 pesos, considerando que el 70 por ciento de ellos cobran la mínima, el ingreso sería de 17.274 pesos un 10 por ciento menos de lo necesario; y el 42 por ciento de los servicios del hogar de un jubilado es la factura de gas. Aquellos vecinos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo tuvieron un descenso significativo en la compra de alimentos básicos, el 42,6 por ciento no compra leche, el 37,20 por ciento no compra huevos, el 31 por ciento no compra arroz, el 30 por ciento no compra fideos y hemos logrado disminuir la caída en la compra del pan porque instalamos el programa “Pan Popular” a mitad de precio”, afirmó el intendente.

Y resaltó que han implementado diversos programas para cuidar a las familias, en ese sentido se refirió a la Red de Merenderos, creada junto a la Universidad Nacional de Hurlingham para dar respuesta a las necesidades de los comedores del distrito; a la puesta en marcha de “Hurlingham Cerca”, que acerca los servicios del Municipio a distintos barrios; al “Monotributo Municipal”, que otorga importantes descuentos en la tasa a los pequeños comerciantes; y a otras iniciativas como “El Mercado en tu Barrio”, que lleva frutas y verduras a precios populares.

La firma del escrito tuvo lugar en el Salón Oval del Palacio Comunal, donde también estuvieron presentes funcionarios del gobierno municipal.