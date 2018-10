El intendente Nicolás Ducoté recibió en el Palacio Municipal al ganador del primer puesto del Robot Challenge Beijing, el pilarense Sebastián Aguilera, quien se acercó con su robot y la medalla con la que lo condecoraron.

En este marco, Ducoté señaló: “Sebastián y su equipo están logrando poner a la Argentina en un pedestal, donde ganan premios a nivel nacional e internacional. Están desarrollando tecnología de punta en el uso de la robótica, con fines recreativos y lúdicos, pero también en capacitación en ciencia, tecnologías, matemática e ingeniería”.

“Queremos contagiar a muchísimos jóvenes pilarenses. Vamos a visitar escuelas para motivar a todos aquellos que tienen una inquietud por las ciencias duras, que les divierte y puedan aplicar los conocimientos de una manera novedosa y competitiva”, finalizó.

Sebastián Aguilera es bombero voluntario, papá de una nena de dos años, especialista en Seguridad e Higiene y estudiante de ingeniería en electrónica. “Fue una gran experiencia. No es algo común en Argentina que alguien haga robótica y viaje a participar en diferentes competencias. Siempre me interesó esto, desde chiquito. Me da mucho orgullo poder representar a Pilar, ya que nací y viví siempre acá”.

“Hoy estamos trabajando muy fuerte con el equipo de robótica entre Artech y el Club de Robótica de Pilar, pensando en el futuro para que cada vez haya más representantes de Argentina en el mundo”, señaló.

Hace un año, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y gestionado por la Subsecretaría de Desarrollo Económico de Pilar, el intendente pudo entregarle un apoyo que le permitió costear su pasaje a Japón y participar en aquel entonces del torneo, dinero que se sumó a lo que él mismo había recaudado a través de rifas y la colaboración de vecinos y allegados.

Además de la medalla, trajo la invitación a participar de otro evento de renombre mundial en esa disciplina como lo es el Robots Sumo Tournament, en Japón.

Hacia el final del encuentro, el intendente Nicolás Ducoté le hizo entrega de un certificado en reconocimiento a su talento y actitud emprendedora.

En el Robot Challenge pueden verse combates de sumo, pruebas de velocidad y carreras de obstáculos, entre otros desafíos a los que deben enfrentar los robots que participan.

El objetivo de este evento, que además se completa con capacitaciones y seminarios, es crear un ambiente de aprendizaje creativo sobre nuevas tecnologías y ciencia, en general a través de la experimentación práctica.