Este domingo, en Villa Maipú, la agrupación Peronismo 2020, que lidera en el distrito el dirigente Oscar Bitz, llevó a cabo su tradicional festejo por el Día del Niño, una actividad que se lleva a cabo desde hace 29 años ininterrumpidamente. Hubo juegos, espectáculos, música y sorteos. Estuvo presente, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis.

El espacio Peronismo 2020, que a nivel provincial conduce la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, y en San Martín el dirigente Oscar Bitz, celebró el Día del Niño en la localidad de Villa Maipú. El festejo ya es un clásico, dado que se realiza, ininterrumpidamente, desde hace 29 años.

La jornada incluyó juegos inflables, shows humorísticos, música y sorteos de más de 100 bicicletas. Además, los más de 1500 chicos que asistieron disfrutaron de una rica merienda.

En diálogo con SMnoticias, Oscar Bitz manifestó: “Es algo hermoso poder disfrutar de este festejo, en el que los niños son protagonistas”. “Lo hacemos, con mucho amor, desde hace 29 años, y este es uno de los días más felices que tenemos con los compañeros de la agrupación”, agregó.

“Me cruzo con vecinos y vecinas, hoy ya grandes, que me recuerdan que ganaron su primer bicicleta en la fiesta por el Día del niño que organizaron ustedes. Eso me llena de felicidad”, continuó, y mencionó que “hoy hay más de 1500 chicos participando”.

“Hoy la situación está difícil, y todo parece indicar que va a estar peor. El gobierno no pega una (…), y sigue avanzando con medidas en contra de la gente”, remarcó el dirigente del Peronismo 2020. “En los barrios vemos que se vive una situación delicada. Hoy el vecino sufre porque el dinero no le alcanza. El que estaba trabajando, lo están suspendiendo o despidiendo; y el que hacía ‘changas’, ya no la puede hacer”, sostuvo.

“Nosotros como peronistas tenemos que estar cerca de la gente, tratando de dar una palabra de aliento o una mano. Esa es nuestra función, y este festejo va en ese sentido”, añadió. “Desde el peronismo tenemos que generar una alternativa esperanzadora para las próximas elecciones, en todos los órdenes, nacional, provincial y en el distrito”, expresó.

Finalmente, Oscar Bitz agradeció la presencia del intendente Gabriel Katopodis y también a los 100 militantes “que están trabajando en la organización desde hace más de un mes”.

También participaron de la jornada -y fueron parte de la organización- la concejal Georgina Bitz; el consejero escolar Jonatan Cifelli; y la ex concejal Verónica Jalil, entre otros.