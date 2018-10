Se vivió una tarde a pura diversión en la neurálgica avenida Avellaneda stands con servicios de todas las áreas del Municipio; Expo Colectividades y Feria de Artesanías; espectáculos musicales; y un gran desfile de Unión Sanfernandina junto a representantes de 30 murgas de la ciudad. “Estos eventos sirven para una política de inclusión e integración. Hoy están todos los vecinos y es una alegría”, afirmó el intendente de San Fernando, Luis Andreotti.

El Municipio de San Fernando organizó un domingo lleno de actividades recreativas para que los vecinos disfruten juntos la llegada de la primavera. Por la mañana, tuvo lugar una nueva edición de la Bicicleteada Familiar con miles de ciclistas recorriendo toda la ciudad. Y además, se vivió una Fiesta de la Primavera en el centro de Virreyes, con comidas típicas, artesanías y música.

El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, participó junto al diputado provincial Juan Andreotti de la jornada que reunió a miles de vecinos en la céntrica avenida Avellaneda. “Es el segundo año consecutivo que hacemos esta fiesta, y la vamos a continuar en el tiempo. Estos eventos sirven para una política de inclusión e integración. Hoy están todos los vecinos y es una alegría”, celebró el jefe comunal.

“Lo fundamental es que disfruten -agregó- sobre todo los chicos y abuelos que son los más vulnerables. Fue un espectáculo completo con la Expo de Colectividades, Feria de Artesanos y todos los servicios del Municipio. Es importante que conozcan todo lo que ponemos a su disposición. Es un trabajo en equipo que depende muchas personas que son solidarios y hacen un gran esfuerzo para que hoy podamos tener un San Fernando mucho más lindo”.

Por su parte, el diputado provincial Juan Andreotti señaló que “es una alegría poder compartir con miles de vecinos este día tan lindo para todas las familias que se acercaron a disfrutar”. “Vemos que cada más la personas que viene se sientes orgullosos de vivir en San Fernando, y que el esfuerzo que hacen con el pago de sus tasas pueda estar reflejado en obras, veredas, túneles, el Hospital Municipal y estos espacios, donde se puede acercar la familia”, destacó.

En el escenario principal se subieron artistas musicales de renombre y del ámbito local incluyendo la gran presentación de “La sacha fuga”, la participación de la vedette Rocío Robles y sorteos con grandes premios.

El presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, quien visitó el stand del Concejo Deliberante, destacó el gran evento y el desfile de Unión Sanfernandina: “Son más de 500 personas pasando con disfraces y carrozas, y fundamentalmente lo que hacemos desde el Municipio de contener al vecino de San Fernando. Estas fiestas y shows que hacemos ayudan un motón para que los que no puedan ir a ver un espectáculo o viajar lejos puedan tener en ciudad este tipo de eventos”.

La artista Rocío Robles bailó al son de la comparsa que desfilaba. “Estoy muy contenta de estar, siempre es un placer venir. Ya estuve en época de carnaval y lo que me gusta mucho es el afecto de la gente. Tienen una onda muy particular. Una al llegar a la ciudad ve esta buena energía, quiero volver y me voy a animar la próxima a desfilar con la batucada”, expresó.

Miles de vecinos aprovecharon la oportunidad para probar sabrosas comidas típicas regionales, elegir alguna artesanía de suvenir, escuchar música y disfrutar del inolvidable desfile con más de 500 personas disfrazadas pasando.

La sanfernandina Viviana afirmó: “Estoy muy agradecida, la verdad que es maravilloso. Ya estuve en la bicicleteada y ahora me vine esta fiesta. Es muy lindo que podamos disfrutar todos los vecinos juntos”.

Por su parte, Oscar, junto a su hija Liz, opinó que “esta bueno la verdad, un fin de semana con actividades y el día se presta; es bastante importante, más aún hoy que es difícil acceder a pagar algo, ojala se siga haciendo”. Y Norma señaló que “estuvo muy linda y divertida, la vamos a pasar bien; es importante hacer estos eventos para nosotros los vecinos”.

Finalmente María aseveró que “fue Hermosa la fiesta, toda la familia junta compartiendo; todo está lindo, me encantó”. Y su hija Natalia, coincidió: “Es genial porque no estamos encerrados en casa y tenemos un lugar a donde venir a pasear, y más con el sol que salió. Hay de todo, me re gustó”.

Hubo stands de todas las áreas del Municipio; entidades intermedias; Bomberos Voluntarios; ex combatientes de Malvinas; asociaciones intermedias; la comunidad italiana; Cacel y Parque Náutico; y comunidades.

Cabe destacar que la Fiesta de la Primavera se desarrolló en un ambiente seguro y familiar, con monitoreo permanente de cámaras de seguridad, presencia de móviles de Protección Ciudadana y del Comando de Patrulla, patrullas de Policía Local y control del tránsito; prevención en todas las zonas; asistencia de bomberos y ambulancias; puestos sanitarios; y baños públicos.