El intendente Julio Zamora estuvo presente en la 35° edición de la prueba deportiva, organizada por el Municipio, junto con el Rotary Club de Tigre y el Club Náutico Hacoaj. Los fondos recaudados serán destinados al financiamiento de juegos para chicos en plazas y jardines de infantes. Participaron más de 4500 personas.

Miles de atletas y familias participaron de la 35° edición de la Maratón Ciudad de Tigre con el objetivo de recaudar fondos para el financiamiento de juegos para chicos en plazas y jardines de infantes. El intendente Julio Zamora acompañó la tradicional prueba organizada por el Municipio, junto con el Rotary Club de Tigre y el Club Náutico Hacoaj.

“Este evento es un espacio de encuentro para la comunidad. La posibilidad de que participen miles de personas nos indica que estos 35 años han sido fructíferos y han hecho de esta maratón un lugar de referencia, icónico para Tigre, en donde vienen no sólo vecinos del distrito, sino también de otras comunidades. Somos una ciudad turística y tenemos que mostrar todo el potencial que tenemos”, señaló el jefe comunal.

El punto de largada fue el playón de la estación de trenes de Tigre, donde a partir de las 8 de la mañana, más de 4500 participantes se reunieron en las inmediaciones. Allí fueron divididos según las tres modalidades de la prueba, competitiva, de 10 kilómetros; familiar, de 5 kilómetros; y niños, de 1 kilómetro. Luego, comenzaron el circuito por diferentes tramos de la ciudad, para concluir en el punto de inicio.

Damián Pereyra, ganador de los 10 kilómetros, manifestó: “Estoy muy contento, tenía muchas ganas de ganar y por suerte se me dio. Soy de Tigre, así que me siento local. Está muy buena la causa de la maratón y poder ayudar a los demás”. Por su parte, Zarah Pueyrredón, quien obtuvo el primer puesto en los 5 kilómetros, expresó: “Es la segunda vez que participo. Me encanta venir a correr acá. Espero el año que viene poder participar por tercer año consecutivo en la misma distancia”.

En la competencia, familias, parejas y amigos disfrutaron de una jornada deportiva al aire libre. El Municipio de Tigre desplegó un plan de seguridad especial para el evento, donde impulsó un operativo conjunto entre el Sistema de Emergencias Tigre, profesores de los 17 polideportivos del distrito y el Centro de Operaciones Tigre para la supervisión de toda la carrera. Además, se sortearon bicicletas y motos para los participantes de la competencia.

Luis González, presidente del Rotary Club de Tigre, expresó: “Este ya es un clásico de la ciudad. En el año 2002 decidimos hacer una maratón y desinteresadamente el Club Náutico Hacoaj nos ofreció juntar las fuerzas para hacer esta competencia. Se unió el Municipio y este es el resultado del esfuerzo de la unión de trabajo en equipo, de instituciones”.

La tradicional Maratón Ciudad de Tigre es el segundo evento más emblemático del distrito, detrás del Día de la Virgen. En su primera edición de 1983, más de 40 mil vecinos y turistas participaron con fines solidarios.

Estuvieron presentes durante la premiación, los concejales Alejandra Nardi, Gisela Zamora, Rodrigo Molinos y Daniel Gambino; el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoó; la subsecretaria de Relaciones Públicas e Institucionales, María Victoria Moresi; el subsecretario de Tránsito y Transporte, Oscar Scotto; el director de Programas Deportivos, Julio Nocioni; el delegado de Tigre Norte, Miguel Escalante; y el vicepresidente primero del Club Náutico Hacoaj, Daniel Szyler.