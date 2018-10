Se realizaron distintas actividades al aire libre en el distrito durante el día sábado. Skate & Jugger, Malvinas Metal y Feria de Artesanos, Microemprendedores y Patio Gastronómico fueron las principales atracciones. Todo con entrada libre y gratuita.

Este fin de semana, el Municipio de Malvinas Argentinas organizó diferentes actividades apuntadas a la familia. En forma libre y gratuita, todos los eventos fueron organizados al aire libre, aprovechando las jornadas de sol y temperaturas cálidas.

El Predio Municipal, que se encuentra entre las estaciones Los Polvorines y Pablo Nogués del ferrocarril Belgrano Norte, fue el escenario elegido para realizar “Malvinas Metal”, una jornada especial para los amantes de dicho género musical, con bandas en vivo, “Agonía”, “Infección”, “Voltan”, “Resto”, “Sin Destino”, “Miseria”, “Corrosivo” y “Heraldyka”.

La concejal Sol Jimenez Coronel estuvo presente y afirmó: “Estamos haciendo este evento con muchas expectativas, que surgió de una propuesta de esta comunidad que también busca su espacio en Malvinas Argentinas. Y quisimos brindarles el Predio Municipal para que disfruten en familia, ya que muchas veces no pueden llevar a sus hijos a recitales porque es muy tarde y este es un espacio público para todos”.

Jeremías Salas es quien llevó la idea original a la Subsecretaría de Políticas Públicas de Juventudes, quien comentó. “Hacen falta este tipo de eventos para el metal, para que se vea que la gente viene con la familia. Agradezco al Estado municipal porque en todo momento se portaron bien y la buena onda estuvo desde el principio. Pensé que no me iban a dar bolilla pero desde el vamos me dijeron que sí”, dijo el músico.

También se dio lugar a Skate & Jugger en la Plaza 2 de Abril de Los Polvorines, una jornada de práctica y exhibiciones organizada por la Subsecretaría de Políticas Públicas de Juventudes y la Subsecretaría de Deporte de manera conjunta. “Escuchamos a los jóvenes y nos ponemos a trabajar por sus necesidades. Hemos funcionado así siempre, desde el principio y seguimos por el mismo eje”, aseguró Sol Jiménez Coronel, que también estuvo presente en la plaza.

Además, se realizó durante el día sábado la ya tradicional Feria de Artesanos, Microemprendedores y Patio Gastronómico, en el Boulevard Los Pinos cerca del Palacio Municipal, que también estará este domingo de 11 a 21, la cual es organizada por la Dirección de Promoción de la Economía Social, para incentivar el trabajo y que las familias puedan comprar a precios accesibles.