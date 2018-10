La diva visitó Escobar el sábado a la tarde y en diálogo con los medios habló de política y elogió la gestión del intendente Ariel Sujarchuk. Pasó el Teatro Seminari y la Fiesta Nacional de la Flor. Estuvo acompañada por la diputada nacional Laura Russo.

Primero, Susana recorrió el renovado Teatro Seminari, invitada por el padrino del lugar, Oslvado Laport. Destacó los trabajos de restauración que se hicieron en el espacio y cómo lo mantienen “el amor de la gente que ahí trabaja, me llenó de ilusión”.

“Bajé a los camarines y no pude creer, son mejores que en muchos teatros de Buenos Aires”, opinó.

La conductora televisiva comentó que ya había pasado por ediciones anteriores de la Fiesta Nacional de la Flor como clienta, pero no en una visita oficial.

“Escobar es un lugar icónico en la Argentina, donde uno imagina flores y alegría”, destacó Susana Giménez, quien agradeció las recomendaciones sobre floricultura de Tetsuya Hirose, presidente de la Sociedad Civil Fiesta de la Flor.

La actriz comentó a los medios del espectáculo que aprovechó este año para viajar al no realizar su programa semanal como todos los años, y negó que tenga intención de volver a hacer teatro el año que viene.

Ante el cariño de la gente que se manifestó en el predio de Escobar, en respuesta a la pregunta de SMnoticias de la posibilidad de encarar una propuesta política, la artista lo negó con contudencia. “Soy antipolítica, no me interesa, y además quiero que la gente me quiera, y si te involucras te quiere la mitad y la otra no, a no ser que seas un intendente simpático y amoroso” como Ariel Sujarchuk, bromeó.

En relación, Susana Giménez también habló de la eventual candidatura presidencial del conductor televisivo Marcelo Tinelli. “Me quedé muda con lo leí”, afirmó, y al ser consultada si lo ve capacitado para ese rol, titubeando dijo: “Él tiene pasta de empresario, es bueno para hacer lo que hace”.