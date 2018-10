En el cierre del torneo provincial en Mar del Plata, la delegación sanfernandina sumó oro en fútbol playa Sub 16; truco, con la pareja Antonio Román y Florentín Aquino; y hockey Sub 18. Además, plata en fútbol playa Sub 14; tenis single Sub 16; pentatlón adultos mayores; y hockey femenino Sub 16. Por último, hubo podio de bronce en tenis dobles Sub 16, con la dupla Ignacio Casas y Teo Lerda; hockey Sub 16; y cocineros juvenil.

El Municipio de San Fernando volvió a brillar en los Juegos Bonaerenses con su delegación de más de 200 deportistas en las distintas disciplinas de la competencia provincial que tuvo lugar en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Los sanfernandinos volvieron a casa con 8 medallas doradas, 5 de plata y 5 de bronce, imponiéndose una vez más en atletismo, natación y deportes grupales.

Carlos Traverso, secretario de Educación, Cultura y Contención Social, acompañó a la comitiva que representó al Municipio y manifestó: “Los felicitó a todos los que han venido a levantar en alto la bandera de San Fernando, demostrando todo el valor que le damos al deporte en nuestra ciudad gracias a la gran inversión que hace el intendente Luis Andreotti. Nos llenan de orgullo”.

Los primeros días de la competencia habían dejaron grandes triunfos de la delegación que logró oro en rugby masculino Sub 16; atletismo adaptado 100 metros libres Sub 15 y Sub 25; atletismo femenino adaptado 100 metros libres sub 20; y salto en largo adaptado Sub 20. Además, plata en natación dueto Sub 14, con la pareja Luisana María Orellana y Melanie Newman; y bronce en natación solo Sub 12 y lanzamiento de jabalina Sub 16.

En el segundo tramo del torneo, se sumaron más ganadores sanfernandinos. En los deportes grupales, llegó la presea dorada en fútbol playa Sub 16 y hockey masculino Sub 18; la medalla dorada en fútbol playa Sub 14 y hockey femenino Sub 16; y el podio de bronce tenis doble Sub 16, con la dupla Ignacio Casas y Teo Lerda.

Además, hubo medallas de oro en truco libre en dueto para Antonio Román y Florentín Aquino; de plata en tenis single Sub 16 para Juan Francisco Nolo Pedrat; y en pentatlón adultos mayores para Daniel Eduardo Martínez y Carlos Somma; y de bronce en cocineros juvenil libre y postres para Tiziana Sosa.

El secretario Traverso señaló que “la delegación de San Fernando contó con toda la indumentaria deportivas proveída por el Municipio, así como los traslados en mini buses a Mar del Plata e internos por la ciudad, y el acompañamiento de los profes de nuestras Escuelas Deportivas que prepararon a los chicos”.

“Nos pone muy contentos ver que todo el esfuerzo que hicieron dio grandes frutos, y ubicó a nuestra ciudad en el puesto 19, de entre 135 distrito que vinieron a competir a los Juegos Bonaerenses, realmente los felicitamos”, concluyó.

Cabe destacar que el Municipio de San Fernando mantiene una fuerte inversión en infraestructura, con un circuito de 9 polideportivos –y el décimo en construcción- distribuidos por diferentes puntos de la ciudad, logrando que haya un centro deportivo cada 20 mil habitantes. Se trata de ámbitos de excelencia con piletas climatizadas; canchas de fútbol hockey y tenis; SUM; vestuarios y baños habilitados para personas con discapacidad; y Escuelas Municipales Deportivas.