En la fase final de los Juegos Bonaerenses que se disputaron en Mar del Plata, los representantes de la Municipalidad de Escobar lograron 14 medallas de oro, la mejor marca de su historia en esta competencia. Sumadas las 2 de plata y 4 de bronce, la delegación totalizó 20 podios y se ubicó entre los 9 mejores, detrás de los poderosos y populosos distritos de La Matanza, Florencio Varela, General Pueyrredón, Quilmes, La Plata, Almirante Brown, Lomas de Zamora y Olavarría.

En las últimas horas de competencia, las nuevas preseas individuales logradas por Escobar fueron de Tobías Pereyra, quien obtuvo oro en 100 metros llanos Sub 16; Matías Cedeira, oro en ciclismo de montaña Sub 18; Rodolfo Santa Cruz, oro en 80 metros de velocidad; y Silvina Gazzo, quien consiguió la medalla de plata en dibujo Sub 18.

Además, el equipo de posta Sub 16, integrado por Sebastián Lugo, Vicente Gómez, Emilio Bustamante y Tobías Pereyra, se alzó con la medalla de oro; mientras que el equipo de relevos Sub 14, compuesto por Airton Acosta, Thiago Acosta, David Bogado, Santiago Gálvez y Luciano Godoy, logró la presea de bronce.

Por su parte, las hermanas gemelas Azul y Yazmín Barrios se consagraron con la medalla dorada en tenis doble, y Ana Cerrone y José Fernández también lograron el primer puesto en tejo mixto de adultos mayores.

Dichas conquistas se sumaron a las de los atletas Mauricio Salgado, Matías Benítez, Walter Blanco, Vicente Gómez, Ulises Salgado, Alejandro Rojas, Ezequiel Jaime, Bruno Moreyra, Isabel Barberan, Marta Fateche, Agustín Arredondo y Matías Amaya.

“Más allá de los éxitos deportivos, esta delegación se destaca porque son un ejemplo de superación, trabajo en equipo, solidaridad, amistad, vida sana y juego limpio. También viven con alegría y un verdadero espíritu competitivo, en lo que es sin duda una experiencia que quedará grabada en nuestros corazones”, enfatizó el intendente Ariel Sujarchuk, quien acompañó entre la noche del lunes y el mediodía del martes a la comitiva de 280 escobarenses, la más numerosa de los últimos años.