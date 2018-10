En el marco del ciclo de Homenajes a Artistas de Trayectoria que desarrolla el Municipio, la muestra retrospectiva de esta artista plástica podrá visitarse en la sala teatral de Victoria hasta el viernes 12 de octubre, con entrada libre y gratuita.

El Municipio de San Fernando informa a los vecinos que ya fue inaugurada la muestra retrospectiva de pinturas de la artista local María Eugenia Wippich, que se expone en el Teatro Martinelli -Lavalle 3021, en Victoria- con entrada libre y gratuita. Podrá visitarse hasta el viernes 12 de octubre.

La artista, nacida en Rosario, es profesora de Artes Plásticas, de Francés y Lengua y Literatura en instituciones de San Fernando, donde vive desde 1962.

Integró las antologías del Café de Artes en el Ateneo Echeverría, de la Sociedad Argentina de Escritores – Delta Bonaerense, del Círculo de Escritores de San Fernando, y de la Sociedad Sanfernandina para el Arte, participando activamente en el grupo Café de Escritores. Publicó los libros de cuentos y poemas “Dónde”, “Ahora” y “Los verdes y el río”.

En septiembre de 2011 obtuvo el premio “Artista de la zona” en el Salón Primavera de San Fernando, y el “Pepita Durini” de la Fundación Durini por su pintura “El collar de Nathalie”.

El responsable de Turismo, Murgas y Expresiones Artísticas, Néstor Torchia, dijo: “Estamos haciendo un homenaje a una gran artista sanfernandina, formadora de formadores. Muy contentos de poder disponer de este espacio para todos los artistas y vecinos que puedan y quieran exponer sus obras de distintas disciplinas”.

Y finalizó destacando: “A pedido del intendente, la idea es que todos los vecinos tengan un lugar que les ofrezca el Municipio para mostrar su arte y sientan al teatro como propio, lo que hoy es nuestra prioridad”.

María Eugenia Wippich, la artista plástica homenajeada, expresó: “Es una sorpresa agradable que no me la esperaba. Para mí es un honor estar con la gente de San Fernando, porque me enamoré de aquí y no me voy a ir nunca más. Empecé como docente en escuelas de San Fernando y eso me llena de orgullo y felicidad, porque no hay nada mejor que transmitir lo poco o mucho que uno puede, sobre todo en arte, que mejora a la persona tanto física como espiritualmente. También escribo, y escribir es pintar con palabras, y con la pintura es darle su verdadero rango a la bella naturaleza”.

“San Fernando está lleno de vida, tiene cosas como el río, los barcos y las arboledas. Me siento muy honrada por esta invitación al Teatro Martinelli, que realmente tiene un grupo humano muy valioso. La cultura ante todo”, completó.

En tanto, la coordinadora del área de Artes Visuales, María Loy, agregó: “El objetivo es mostrar la producción artística de San Fernando. Es un desafío que hemos encarado para que toda la comunidad conozca el gran patrimonio cultural y artístico que tenemos. Este es un ciclo de homenajes a todos los artistas mayores”.

“La exposición con obras seleccionadas por los artistas está abierta al público. Esta experiencia ha sido realmente muy feliz, con días de semana a sala llena, y vecinos que piden entrar para ver la muestra. Estamos cumpliendo con una asignatura pendiente, además de disfrutarla muchísimo”, finalizó.