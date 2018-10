Lo dijo el intendente de Malvinas Argentinas al recorrer las nuevas hidráulicas que se están realizando en las calles Mariotte y Stoppler, desde Alfonsina Storni hasta avenida Olivos. Son 300 metros lineales de conexión que beneficiarán la calidad de vida cientos de familias de Pablo Nogués. La inversión aproximada es de 4.800.000 pesos.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, estuvo junto a los vecinos que esperaban desde hacía décadas una solución para sus problemas. La acumulación de agua después de cada lluvia dejará de ser un problema a partir de las nuevas hidráulicas que se están desarrollando en las calles Mariotte y Stoppler, desde Alfonsina Storni hasta avenida Olivos, en Pablo Nogués.

“Va a ser importante para este barrio porque a los vecinos se les acumulaba el agua y necesitaban estos 300 metros lineales de conexión hidráulica para salir a la ya existente. Beneficia a toda la gente que esperaba hace muchísimos años, desde antes que yo naciera. Elegimos el camino de invertir en lo que no se ve pero que da solución definitiva a una problemática que aquejaba a tantas familias”, aseguró el jefe comunal en el lugar.

A pesar de la situación económica adversa que se vive en el país, el Municipio sigue trabajando para dar solución a las inquietudes de la gente. De hecho, para realizar esta obra, la inversión aproximada es de casi 4.800.000 pesos.

Nardini comentó: “Queremos cumplir con lo que teníamos planificado hacer, sabiendo que hay una coyuntura económica adversa que no solo perjudica a las administraciones locales, sean del partido político que sean, sino también a la vida cotidiana de la gente. Los costos aumentan y cuando planificamos una obra vale una cosa y después todo va aumentando y tenemos que hacer malabarismos para poder cumplir, pero sin jugar con la expectativa de la gente”.

Y agregó con respecto a su charla con los vecinos: “Hoy nos pedían el pavimento y yo les decía la verdad, enseguida no, porque es jugar con la expectativa y eso sería faltarles el respeto. No quiero hacer eso, porque la gente se va contenta un ratito, después se desilusiona porque le han mentido y ese cambio que esperaba termina defraudándolos. No quiero conseguir la simpatía transitoria, prefiero seguir laburando, seguir poniendo la cara, recorriendo lugares y poder charlar con la gente de manera sincera. No salimos a vender humo, son obras concretas para darle solución definitiva a los vecinos”.