La Defensoría del Pueblo de Escobar celebró ayer diez años de vida con un acto realizado en el Concejo Deliberante al que asistieron ombudsman de todo el país, los ex concejales escobarenses que impulsaron la ordenanza que dio origen al organismo, y el jefe comunal Ariel Sujarchuk. “Somos una institución reconocida por el Estado local y los vecinos”, afirmó Rocío Fernández.

En la mañana de ayer, el Concejo Deliberante fue escenario de los festejos por el décimo aniversario de la Defensoría del Pueblo de Escobar. Durante la jornada, se entregaron reconocimientos a los ex ediles que trabajaron en la ordenanza que dio nacimiento al organismo.

Encabezaron el acto, la Defensora del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández; el intendente Ariel Sujarchuk; el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ramos; y el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor.

En diálogo con la prensa, Rocío Fernández agradeció el apoyo del intendente y de todos los concejales de los diferentes bloques políticos y de los defensores del Pueblo de todo el país. “Este respaldo es un signo de alegría y de tranquilidad”, dijo. “En estos diez años logramos cumplir el objetivo de instalar en la sociedad de Escobar esta institución, que hoy es reconocida por el Estado local y los vecinos”, aseveró.

“Ya hemos logado instalarnos como pretendíamos, con una nueva sede en el casco céntrico de Belén. Ahora queremos iniciar el proceso de la Defensoría Móvil, y hoy el intendente expresó claramente su voluntad de acompañar esta iniciativa, proporcionándonos un móvil para que podamos desarrollar esta tarea”, continuó. “Queremos recorrer de mejor manera el distrito, para poder levantar las quejas y los requerimientos de los vecinos a través de esta iniciativa”, cerró.

Por su parte, Ariel Sujarchuk consideró que la Defensoría del Pueblo “trabaja para reivindicar derechos de los vecinos”. “Una de las primeras acciones en conjunto que hicimos, cuando yo asumí el gobierno de Escobar, fue la demanda contra Edenor para defender los derechos de los vecinos que sufren constantemente cortes de luz. Trabajamos juntos también con las energéticas y los tarifazos, y ahora lo volveremos a hacer para defender al Hospital Erill y reclamar que la Provincia nos acerque la asistencia necesaria”, añadió.

“Acercar derechos a la gente es una necesidad, y nosotros queremos acompañar a las entidades que trabajan para eso”, manifestó, y aseguró: “Este organismo es una ventaja que tiene el pueblo de Escobar y entre todos tenemos que saber aprovecharla”.

Finalmente, Alejandro Amor opinó que “la conducta de la Defensora del Pueblo de Escobar es un modelo a seguir”, y entendió que lo ejemplar de su trabajo se refleja en “la presencia del intendente y de concejales y ex concejales”. Destacó además “el esfuerzo de ella y su equipo de salir a la calle”. “Con su conducta, su esfuerzo y su trabajo se han cargado al hombro los problemas de los vecinos de Escobar”, exclamó.

“Los vecinos saben que la Defensoría del Pueblo está para hacerse cargo de sus problemas. Saben que pueden venir a las oficinas y que van a encontrar a alguien que se pone al frente de esos problemas”, sostuvo.

Luego, el ombudsman porteño lamentó que el intendente de Campana, Sebastián Abella, haya vetado la ordenanza para crear una Defensoría del Pueblo en ese partido. “Invito a las autoridades de Campana a que reflexionen y que entiendan que nosotros no estamos para oponernos a nadie ni que somos una fuerza partidaria, simplemente ejercemos una responsabilidad constitucional de defensa de derechos y garantías”, dijo, e instó a que “esa ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante sea confirmada y se dé marcha atrás con el veto”.

“Hay prejuicio respecto de esta figura, y eso se verifica en que hace once años que no tenemos Defensor del Pueblo nacional y en que hay provincias muy grandes, y municipios muy grandes, donde esta figura aún no existe”, continuó. “No lo tienen porque tenemos que escuchar frases como que no se necesita defensor del Pueblo porque qué mejor que un intendente para defender al pueblo. Pero ocupamos roles distintos dentro de la democracia”, finalizó.

También fueron parte de la jornada, Defensores del Pueblo de diferentes provincias argentinas y de municipios del conurbano como La Matanza, Morón, Tres de Febrero y Vicente López, entre otros.