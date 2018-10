El diputado provincial entregó premios estímulo de 750 pesos mensuales durante 10 meses en forma de becas para 80 estudiantes secundarios de escuelas públicas del continente e islas. “Creemos que una sociedad sin premios o castigos, es una sociedad sin destino. Y realmente queremos remarcarlo con estas becas. Es un reconocimiento para las familias y para todos ellos que han dedicado tantas horas al estudio”, destacó el legislador bonaerense.

Con el objeto de invertir en una mejor educación para los jóvenes del distrito, el diputado provincial Juan Andreotti otorgó becas estímulo a los alumnos con mejor promedio y los mejores compañeros de los últimos años de escuelas secundarias y técnicas de San Fernando. La entrega tuvo lugar en Teatro Martinelli, con presencia de autoridades escolares y familias de la comunidad educativa.

“En San Fernando hemos decidido premiar a los alumnos que están terminando sus estudios secundarios. Los hemos seleccionado según los mejores promedios de cada curso, y por otro lado por la elección de los compañeros. Con esto ayudamos a generar los valores que necesitamos en nuestra sociedad, que son la solidaridad y el esfuerzo”, explicó el legislador bonaerense.

En este sentido, detalló que “son 80 becas estudiantiles de un monto de 750 pesos mensuales por el lapso de todo el ciclo lectivo, con lo que en total suman 7500 pesos”. “Espero que sea una motivación para que ellos puedan seguir el día de mañana estudios terciarios”, añadió.

Los alumnos premiados pertenecen a las Escuelas Secundarias Básicas 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26 y 27; y las Escuelas Técnicas N° 1, 2 y 3.

Antonella Moro, estudiante de la Secundaria 13 celebró: “Me parece algo muy bueno porque me era necesario el dinero y es genial para nuestra educación. Podemos invertir en algo importante como es estudiar. Estaba pensando en comprar útiles escolares y libros, porque me encanta leer”.

Por su parte, Nicolás Defelice, de la Secundaria 10, expresó su satisfacción. “Me sorprendió porque soy muy dedicado en el colegio. Pensé que no me iba a tocar a mí. Por suerte me salió y estoy súper agradecido. Voy a seguir la carrera de Comunicación Social, por lo que estoy contento”, dijo. Y Agustina Ortellado, de la Secundaria 24, compartió: “Estoy feliz porque es un premio académico. No tengo elegida la carrera pero es buenísimo que nos den el incentivo para seguir esforzándonos”.

Finalmente, Javier Rodríguez, de la misma escuela, destacó que “todo el tiempo invertido estudiando fue recompensado”. “Tengo pensando ir a la Universidad de Buenos Aires a hacer alguna carrera y esto me va a ayudar”, cerró.

Juan Andreotti concluyó: “Creemos que una sociedad sin premios o castigos, es una sociedad sin destino. Y realmente queremos remarcarlo con estas becas. Es un reconocimiento para las familias y para todos ellos que han dedicado tantas horas al estudio”.

También participaron del acto, el secretario de Cultura, Educación y Contención Social, Carlos Traverso; concejales y consejeros escolares de San Fernando; y autoridades de las escuelas.