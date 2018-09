Acompañado por más de 1000 personas, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó el acto de inauguración de la 55ª Fiesta Nacional de la Flor, que se llevará a cabo entre el 29 de septiembre y el 15 de octubre, en el tradicional predio ubicado en Belén de Escobar.

“La Fiesta Nacional de la Flor es de todo Escobar, de la Provincia y del país. Pero sobre todo es de los trabajadores de la tierra que en este momento de una tremenda crisis, con enorme esfuerzo nos presentan en esta edición una de las fiestas más lindas de los últimos años. Aquí nos reencontramos todos los escobarenses y el año que viene, cuando el Partido de Escobar cumpla su 60º aniversario, tenemos una oportunidad única de seguir escribiendo nuestra historia y de planificarnos como distrito de cara al futuro. Porque Escobar florece, Escobar crece, Escobar está cada vez más lindo y Escobar tiene destino de grandeza”, expresó Sujarchuk.

El acto de inauguración contó con la presencia del ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís; los diputados nacionales Laura Russo, Abel Furlán y Anabella Hers; la legisladora porteña Victoria Montenegro; el presidente de la Sociedad Civil Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose; la subsecretaria de Turismo bonaerense, Martina Pikielny; el senador provincial Luis Vivona; el diputado provincial Julio Pereyra; los intendentes Julio Zamora, de Tigre; Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas; y Gabriel Katopodis, de San Martín; y el presidente del Concejo Deliberante de Escobar, Pablo Ramos.

También participaron todos los secretarios del Poder Ejecutivo municipal, funcionarios provinciales, concejales de distintos espacios políticos, y representantes de la floricultura de Escobar y de distintas regiones de nuestro país. Además se hicieron presentes industriales, empresarios pyme y diversos referentes de las fuerzas vivas del distrito.

“Quiero hacer un reconocimiento especial a la Comisión Directiva de esta fiesta porque este año no eligió una flor en particular como símbolo sino una canasta de flores y plantas que hacen a los cultivos nacionales. Si no existiera esta Fiesta Nacional de la Flor estaríamos invadidos por ejemplares importados y perderíamos el carácter autóctono que tiene este evento, que defiende el trabajo y la identidad nacional. Por eso también les pido a los ministros nacionales que se sensibilicen y vengan a apoyar porque detrás de esto hay miles de familias de todo el país. Las flores son una señal de amor, de belleza, de fragilidad, de respeto, y en épocas de crisis necesitamos que esos valores estén por sobre las mezquindades y por sobre la avaricia. Por eso invito a todo el país a que nos visite, porque recorrer la Fiesta de la Flor es como recorrer la Argentina entera en un solo día y en un mismo lugar”, manifestó Sujarchuk.

“Gracias por haberme invitado por tercer año consecutivo a esta maravillosa celebración. Es un gusto transmitirles el saludo de la gobernadora María Eugenia Vidal. Desde la provincia siempre van a contar con nuestro apoyo porque estamos hablando del trabajo de más de 2000 productores que son generadores de más de 35000 empleos directos en todo el país y que aspiramos a que se multipliquen, pese a todas las dificultades que estamos atravesando. Así que no tengo más que felicitar al intendente y a todas las autoridades de esta maravillosa fiesta”, destacó el ministro Sarquís.

“A pesar de que llevo varias inauguraciones, no dejo de sentirme profundamente emocionado. Aquí está el gran esfuerzo de los productores, a pesar de haber pasado un año muy difícil. Quiero destacar que si no fuera por la colaboración de Ariel Sujarchuk, hoy esto no sería posible. Y ante todos ustedes quiero comprometerme a que el año próximo, cuando el partido de Escobar cumpla sus 60 años de vida como dijo el intendente, vamos a hacer la Fiesta de la Flor más grande de su historia”, aseguró Hirose.

Durante las dos semanas del evento, los visitantes podrán disfrutar de numerosos atractivos como el desfile de carrozas infantiles y la elección de la 31º Reina Nacional Infantil del Capullo, que se desarrollarán el domingo 30 de septiembre. Por su parte, el sábado 6 de octubre se realizará el clásico desfile que recorre las calles céntricas de Belén de Escobar, que incluirá un cierre musical, con entrada libre y gratuita, a cargo de La Delio Valdez, reconocida orquesta de cumbia. En tanto, el domingo 7 de octubre será el turno del concurso que definirá a la nueva Reina Nacional de la Flor.

Esta nueva edición de la fiesta, incluirá la participación de 250 expositores, habrá 115 stands comerciales y 80 puestos de emprendedores de la economía social y entidades de bien público que ofrecerán sus diversos productos. También se brindarán espectáculos para toda la familia, juegos infantiles y se montará un patio gastronómico. Los días y horarios de visita serán lunes a jueves desde las 9 hasta las 19; viernes, domingos y feriados de 9 a 20; y los sábados se extenderá durante una hora más, de 9 a 21.