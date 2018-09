Se está realizando una obra hidráulica integral en el centro de la localidad. Incluye a las calles Gutiérrez, Villa de Mayo y Remedios de Escalada. Los vecinos reclamaban desde hace años mejoras en la zona.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, estuvo en la localidad de Villa de Mayo donde se está realizando una importante y necesaria obra hidráulica de manera integral, muy esperada y pedida por los vecinos. Los trabajos se están realizando en las calles Gutiérrez entre Sucre y Remedios de Escalada; Villa de Mayo entre Remedios de Escalada y Renacimiento; y Remedios de Escalada entre Gutiérrez y Cabildo.

El jefe comunal charló con los vecinos como acostumbra hacerlo en cada recorrida y comentó que “ellos nos habían hecho llegar la inquietud varias veces”. “Estaban contentos con la refacción de la estación, de la calle, del pavimento, de la luminaria, pero nos pedían que tratáramos de buscarle una solución a este problema de la acumulación de agua. Y apostamos a invertir en lo que no se ve, que no luce políticamente, pero es una obra que había que hacerla para que los vecinos no se inunden más y que el barrio quede mejor”, agregó.

“La consigna no es que uno venga a un lugar y esté lleno de gente para que te aplaudan. Estamos lejos de eso. Venimos a recorrer y a encontrarnos con los vecinos que están haciendo los mandados, que llegan a su casa, que salen a ver qué pasa, para poder preguntarles cómo lo ven, tomar inquietudes constructivas y hacerles entender algo fundamental, que la figura del funcionario político no solamente tiene que verse cuando hay elecciones”, explicó Nardini.

En ese sentido, el funcionario agregó: “Tenemos la responsabilidad de estar presentes, de escuchar, de decir la verdad. Cuando algo se puede solucionar decirlo y cuando no también y trabajar para dar respuestas concretas. Seguimos caminando, poniendo la cara y no prometiendo cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad que podamos llevar adelante”.

En total son 1300 metros de cañería que van por debajo de la tierra para dar una solución definitiva a las familias. “En el paquete de hidráulicas que habíamos anunciado de 100 millones de pesos, teníamos en cuenta esta obra, con una inversión importantísima, llevando adelante un esquema que da soluciones tal vez pequeñas pero que son indispensables, porque cuando llueve y te inundas es muy feo”, finalizó Leo Nardini.