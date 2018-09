Blasa Reyes Lobos es hermana de José Antonio Reyes Lobos, vecino ex combatiente caído en la guerra de Malvinas. La mujer estaba a cargo de la oficina de Veteranos de Guerra de la Dirección de Participación Ciudadana desde 2014. Fue despedida luego de que participara en reclamos por la situación edilicia de varias escuelas de Morón.

“Me presenté el lunes al trabajo y me llamaron de Recursos Humanos donde una administrativa me avisa que no me renovaban el contrato, le pregunté si había algún motivo y me respondió que ‘podría haberlo o no'”, relató la mujer, quien considera que fue causal de su despido haber participado de reclamos por mejoras edilicias en escuelas del distrito.

“Mi nena va a la Técnica Chacabuco, y con un grupo de padres armamos una comisión” desde la cual denunciaron los graves problemas de infraestructura de esa y otras instituciones públicas del partido.

“Desde siempre participo en cooperadoras y fui representante de Federación ocho años consecutivos, no estoy participando de reclamos educativos desde ahora”, aclaró Reyes.

La mujer denunció que la persecución política comenzó con el inicio de la administración de Cambiemos en Morón: “Hubo aprietes preguntando quiénes militaban y quiénes no, a lo que nosotros respondíamos que eran actividades que hacíamos fuera del horario laboral”.

“Posteriormente nos fueron dejando sin tareas, desde la Dirección de Participación Ciudadana y Adultos Mayores no me llamaban para darme actividades”, y eran desde la oficina de Veteranos los que proponían las distintas actividades.

Blasa no cree que exista una reconsideración en su despido: “Nunca voy a dejar de ser militante y participar para conservar un empleo, es algo en vano”.