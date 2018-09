El referente nacional de Pueblo Unido – Ctep recorrió cinco provincias del norte argentino y nos cuenta la realidad del interior, mientras traza una comparativa con la situación del conurbano.

“La situación es realmente grave, mucho más de lo que se puede imaginar viendo sólo las noticias que nos cuentan en Buenos Aires. Hay poblados enteros donde el 70% de los habitantes no tienen ningún trabajo ni empleo formal. Sin apoyo del Estado, subsisten sólo por el trabajo de los movimientos sociales. Provincias como Jujuy, donde el gobernador no permite el ingreso de alimentos para comedores; o Formosa, donde conocí a una chica de 20 o 22 años con secundario completo y que quería estudiar enfermería que sólo consigue cuidar mellizos seis horas por día por apenas 2600 pesos al mes. La realidad es de verdad extrema y no hay mucho tiempo más para cambiarla”, dijo Corbera.

¿La situación es más complicada que en el conurbano bonaerense?

“En algunos casos es más extrema y chocante. Chicos de un pueblo del monte chaqueño o familias a 3000 metros de altura en Salta que no reciben leche del gobierno o se las mandan cada 90 días no tienen muchas opciones. Pero acá también hay barrios populares en la misma situación de urgencia, con familias enteras que llevan mucho tiempo sin un trabajo de verdad. Y hasta las changas como eran cortar el pasto, un laburo de pintura, limpiar una casa o la remisería, ya no son opciones porque el ajuste les llegó a todos. La diferencia la vemos en las localidades donde el gobierno municipal intenta generar trabajo local, en esos lugares aunque la siguen pasando mal, hay hasta otro ánimo porque tienen una esperanza al ver que por lo menos algunos vecinos empiezan a conseguir trabajo. En donde el Estado local no genera empleo, la pobreza y marginalidad de la gente se agrava cada día un poco más, con cada nuevo ajuste del gobierno nacional”, comentó el dirigente

Pero es difícil que los municipios generen puestos de trabajo a partir de la quita de recursos por parte del Estado nacional.

“No, no es así. Es mucho más fácil de lo que parece o de lo que te cuentan. En un barrio de Barranqueras, cerca de Resistencia, unos veinte compañeros de nuestra organización social -Corriente Pueblo Unido- se juntaron para hacer bloques que se usan en la construcción. Los hacen a mano. En menos de un año ya están por comprar una máquina bloquera y siguen sumando a más vecinos para trabajar. Pero claro, cuando fueron a ver al gobierno local para contarle lo que estaban haciendo les dieron una mano inicial, para que puedan crecer. En lugar de contratar el mismo trabajo de una empresa privada les dieron contrataciones a ellos. Con ese sólo acto, hoy hay familias que tienen trabajo y pueden seguir creciendo”, expuso Mauro Corbera.

“Acá en eso no pasa. Hace casi dos años le pedimos que haga lo mismo a Diego Valenzuela y sigue esquivando el tema sin dar nunca la cara él mismo. Mientras en Tres de Febrero crece la pobreza y el desempleo, empresas privadas siguen ganando dinero a costa de los impuestos de los vecinos”, agregó.

¿Cuál es la respuestas del gobierno de Tres de Febrero ante los distintos reclamos sociales?

“Quisieron acallar el reclamo y hasta dividirnos a los movimientos sociales en Tres de Febrero con buzos de trabajo. buzos, como si con eso se pudiera armar un trabajo con futuro para vecinos”, sentenció el dirigente, y agregó: “La verdad no se entiende mucho. Porque hay gente solidaria de verdad, que tal vez sea votante de Valenzuela, y que todavía cree el discurso de los medios que nos acusa de vagos o planeros. Cuando toda esa gente termine de enterarse que lo que nosotros pedimos en verdad es trabajo y que el intendente prefiere dárselo a empresas privadas de la Ciudad de Buenos Aires en lugar de bajar el desempleo local, va a ser difícil para la prensa municipal seguir con el mismo discursito de los piqueteros o punteros”.

“Y va a ser peor todavía cuando esa gente que a lo mejor tiene comercios o negocios, entienda que si se le da laburo a los vecinos que hoy no tienen casi para comer, van a ser clientes de sus propios negocios y que van a hacer crecer, al menos algo en medio de esta crisis, la economía y tranquilidad en Tres de Febrero”, cerró.