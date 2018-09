La escritora, periodista y autora del best seller “Carne”, Kitty Sanders, visitó por segunda vez el distrito. Dio una charla informativa y educativa gratuita para alumnos de escuelas secundarias. Fue en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas.

El Municipio, a través de la Subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, trabaja en temas relacionados contra la violencia de género y la trata de personas, entre tantos otros flagelos. En ese marco y teniendo en cuenta que este 23 de septiembre fue el Día Internacional contra la Trata de Personas, Kitty Sanders visitó nuevamente Malvinas Argentinas y brindó una charla informativa y educativa a jóvenes de la Escuela 27 de Los Polvorines y Alfonsina Storni de Grand Bourg.

La subsecretaria de la Mujer, Niñez y Adolescencia, Elizabeth Farese, afirmó: “El objetivo es difundir, concientizar y poner en agenda lo que el intendente viene haciendo desde 2015 , cuando creó la subsecretaría dándole un papel importante a la mujer, tratando temas tan sensibles como la violencia de género, el abuso, grooming, bullying, trata de personas. Tiene que ver con una dignificación, las mujeres tenemos un papel preponderante en Malvinas Argentinas y acá nos preocupamos y nos ocupamos del tema”.

Por su parte, la escritora, periodista y autora del best seller “Carne” comentó: “Me siento como en mi casa acá porque después de mi primera charla recibí muchas opiniones buenas. Agradezco a este municipio que lucha mucho contra este delito y trabaja en la prevención, esa es la clave. Es más fácil prevenir el delito que después rescatar a las chicas y reinsertarlas en nuestra sociedad”.

Desde el año 2015 la Subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, ya lleva atendidos 14 mil casos relacionados con todo tipo de violencia.

“Muchos municipios me ofrecen pagar para dar charlas y solo hacer figurar en el papel que estuve ahí, usando mi nombre. Eso me da mucha pena y vergüenza. No todos los municipios se preocupan realmente por la lucha, hay que trabajar juntos”, finalizó Kitty Sanders.