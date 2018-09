Durante la jornada de Paro General, el secretario General de Camioneros de San Martín y Tres de Febrero, Octavio Argüello, participó de una olla popular en la plaza central de Caseros junto a trabajadores y referentes sindicales y políticos.

“El paro fue un éxito”, opinó el dirigente, a pesar de que el gobierno “luego, de manual, salga a decir que fue un fracaso, o que no soluciona nada”.

“Desde el Proceso Militar hasta la fecha, todos los gobiernos dicen que los trabajadores y el movimiento obrero están equivocados, pero la realidad es que la situación social y económica está cada vez peor”, exclamó Argüello.

El hombre de la CGT regional habló de un plan de lucha porque “el presidente tiene la obligación de gobernar y administrar para el bien común de todo su pueblo, no de un sector económico”.

“Yo soy un hombre de la democracia, no quiero que este gobierno se vaya antes, ahora Cambiemos también tiene que ayudar a que esto no suceda, porque cuando el ajustado no aguante más, nadie lo va a sostener”, expresó.

Además, Octavio Argüello consideró “preocupante que haya renunciado el presidente del Banco Central, Luis Caputo, hombre muy directo a Mauricio Macri y quien cada vez se está quedando con menos equipo”, sostuvo el dirigente.

Finalmente, el hombre de Tres de Febrero señaló que trabajan por la unidad del movimiento obrero, a pesar de las mezquindades de algunos sectores. “También lo hacemos en el aspecto político, donde lo mejor que puede suceder es que en una gran mesa debatamos y creemos un proyecto alternativo” al del gobierno macrista.