La delegación de ATE Zona Norte además denunció públicamente a una funcionaria del Hospital Houssay por malos tratos y abuso de autoridad contra los trabajadores del lugar.

Más de un centenar de trabajadores nucleados en ATE Zona Norte realizaron una asamblea en el hall central del Hospital Houssay en el marco del paro nacional que tendrá lugar el martes 25 de septiembre.

El titular de ATE Zona Norte, Fabián “Moncho” Alessandrini, manifestó que “la asamblea contó con la participación de trabajadores, delegados de ATE y del sindicato de municipales”. “El motivo fue para dar el apoyo rotundo al paro del 25 y denunciar malos tratos por parte de la dirección del Hospital Houssay a los trabajadores”, añadió.

En ese sentido denunció que “la directora administrativa, Carolina Barrenechea, ejerce presión a los trabajadores insultando y utilizando las cámaras para realizar persecución al personal”. “Ella debería enfocarse en que las cosas de hospital funcionen y que todos los que trabajan ahí cuenten con sus herramientas de trabajo. Hace más de tres años que no les dan la ropa de trabajo a los empleados”, agregó.

“Ella insulta y maltrata a quien está bajo sus órdenes. No cuestionamos que de indicaciones pero en un marco de respeto. Hay maltrato en las formas y eso no lo vamos a permitir desde nuestro sindicato. Estamos frente a un caso de abuso de autoridad que denunciamos ante las autoridades” planteó Alessandrini.

En tanto señaló que “la política nacional nos ahoga todos los días, los servicios llegan a 5 mil pesos mensuales cuando los salarios no superan los trece, y así no se puede seguir”. “Si no cambia la política económica va a haber más conflicto porque no llegamos a fin de mes. Basta del gobierno del Fondo Monetario”, resumió.