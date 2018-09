La reconocida actriz, vedette y humorista se subió al mítico escenario de Victoria para presentar su nuevo show ‘Un espectáculo de humor y variete’, una comedia para toda la familia. Los vecinos lo disfrutaron a sala llena. “Lo que queremos desde el Municipio, que siempre remarca el intendente, es estar cerca del vecino, en este caso con una entrada económica, un teatro de calidad y una propuesta interesante para el vecino”, sostuvo el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio.

El Municipio de San Fernando promueve una política de espectáculos accesibles para todos los vecinos, con el objetivo de incluir a través de la cultura, acercando propuestas artísticas consagradas. Mes a mes, el Teatro Martinelli -Lavalle 3021- renueva su cartelera para ofrecer espectáculos de calidad y accesibles, sin necesidad de trasladarse lejos para disfrutarlos.

Este sábado desembarcó por primera vez a la sala teatral de la localidad de Victoria la reconocida actriz, vedette y humorista Florencia de la V con su show de stand up ‘Un espectáculo de humor y variete’, una obra unipersonal de comedia para disfrutar, reír y emocionarse en familia.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, se hizo presente con su familia para disfrutar del espectáculo en compañía de los vecinos que colmaron la sala a pura carcajada. “Otro sábado con artistas reconocidos, hoy con Florencia de la V que vino a compartir con nuestra gente una noche inolvidable y muy contento porque se han agotado todas las localidades. Lo que queremos desde el Municipio y lo que siempre remarca el intendente es estar cerca del vecino, en este caso con una entrada económica, un teatro de calidad y una propuesta interesante para el vecino”, expresó el funcionario.

“Casi todos los meses tenemos un artista reconocido que viene a nuestro teatro, quizás muchos vecinos no puedan ir a Capital Federal a verlo por una cuestión de costo y distancia, sobre todo en estos momento que no la estamos pasando bien. Después de acá pueden salir a cenar o consumir algo en un restaurante de la zona y de alguna manera tiene una noche completa”, agregó.

“Para mí es un placer poder presentarme esta noche con muchísima emoción, me encanta San Fernando y estamos con muchas ganas de que sea una noche maravillosa para todos. Me sorprende gratamente esta iniciativa de la Municipalidad porque creo que la cultura y el arte para una sociedad es lo más importante. Llegar a estos municipios y a toda la gente en general es algo muy valioso para mi artísticamente, lo celebro y espero que muchos Municipios lo tomen de ejemplo”, expresó la artista.

“Vamos a hacer un Florencia íntimo, atravesando un poco la historia de mi vida, quizás muchos me conocen pero no saben cómo comenzó mi historia”, señaló.

Por su parte, el director de Turismo, Murgas y Expresiones Artísticas del Municipio, Néstor Torchia, dijo: “Estamos muy contentos de recibir en el Teatro Martinelli a una artista reconocida como es Flor de la V, creemos que llevar un espectáculo de primer nivel a todos los vecinos de San Fernando y justamente en estos momentos donde la sociedad está tan conmocionada, es muy importante”.

Y adelantó: “Durante todo el mes de septiembre y octubre vamos a tener una oferta muy variada para todos los vecinos con muchos artistas locales desde música, canto, danza y obras de teatro. El próximo 6 de octubre vamos a traer una obra reconocida y premiada como es “Mujeres de ceniza” con cuatro artistas de larga trayectoria”.

En cuanto a los espectadores, Ángela, vecina de San Fernando, quien concurrió con su amiga Mirtha, dijo: “El teatro me parece hermoso y los espectáculos también. Flor de la V me encanta, es bárbara trabajando. Le agradezco a la familia Andreotti porque nos están dando grandes oportunidades, sobre todo a los jubilados. No puedo ir a un teatro del centro porque no lo puedo pagar y me parece muy lejos. Acá nos dan la oportunidad de algo más económico y siempre lindos espectáculos”.

Dora, otra sanfernandina, expresó: “Me parece bárbaro, todos los espectáculos que hay en el Martinelli los vengo a ver. Es muy lindo el teatro y me queda cerca de casa”.

Mimí, se acercó desde San Isidro y comentó: “Venimos con amigas porque dan muy buenos espectáculos. El teatro nos parece muy lindo y el Municipio también está hermoso. Siempre traen buenos artistas y también le dan oportunidad a los locales, eso es muy bueno”.

Y Ricardo, vecino de Victoria, que concurrió con su esposa, finalizó: “Es la primera vez que vengo, me queda cómodo y las instalaciones son muy lindas. Si tenemos que ir al centro no tenemos forma de volver porque ya no hay trenes, esto nos soluciona las salidas bastante”.