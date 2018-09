El intendente de San Fernando celebró junto 3 mil adultos mayores de clubes y polideportivos un inolvidable encuentro en el Parque Náutico, con un gran almuerzo y un show sorpresa de la vedette Carmen Barbieri, el humorista Marcos ‘el Bicho’ Gómez, y los bailarines Valeria Archimó y Juampi Battaglia. “En San Fernando el servicio es para todos, pero la prioridad son los más vulnerables, que son los abuelos y los niños”, expresó Andreotti.

El Municipio de San Fernando organizó un emotivo festejo por el Día del Jubilado, fecha en homenaje a las personas retiradas de su trabajo donde se recuerda el año 1904, cuando se sancionó la ley que creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones. En este marco, el intendente Luis Andreotti festejó junto a 3 mil abuelos sanfernandinos en el tinglado del Parque Náutico.

“Como todos los 21 de septiembre, festejamos con un espectáculo de primer nivel y compartiendo con los abuelos. Hoy, la transmisión que ellos le hicieron a la gestión y todo nuestro equipo de tanto cariño, la verdad que es darnos muchísima energía positiva. En una situación socioeconómica difícil, el Municipio puede hacer mucho por una sociedad golpeada, por eso les decimos a los abuelos que estamos presentes. En San Fernando el servicio es para todos, pero la prioridad son los más vulnerables, que son los abuelos y los niños”, afirmó.

En este sentido, destacó la gran inversión de la Comuna en servicios gratuitos y de calidad: “Tenemos un polideportivo exclusivo para los jubilados, muchos clubes, colonias, actividades en los ‘polis’ y espectáculos. Tratamos que todo aquello que entregaron durante 50 años con mucho esfuerzo, se lo devolvamos entre toda la comunidad y pasen el retiro de su trabajo con felicidad”.

Los abuelos de polideportivos y centros de jubilados de toda la ciudad disfrutaron juntos de un rico almuerzo con entrada, plato principal y postre; bailaron al son de los clásicos nacionales de los 70 y 80; y ganaron premios en sorteos. Y tuvieron una sorpresa inolvidable cuando el elenco de la aclamada obra teatral ‘Magnífica’ subió al escenario, de la mano de la vedette Carmen Barbieri, el humorista ‘el Bicho’ Gómez, y los bailarines Valeria Archimó y Juampi Battaglia.

La conocida comediante Barbieri manifestó: “Hay abuelos y también gente joven que se ha jubilado, hay 3 mil personas por lo que vi. Recién hablábamos con Valeria Archimó, nuestra vedette, que comentó sobre la cantidad de mujeres y hombres que bailaron, se rieron y disfrutaron durante casi una hora y media; la verdad que la pasamos bien y disfrutamos de este lugar”.

“Trabajé bien y tranquila -agregó- ojalá me salgan varias veces shows como éste en un día así. Agradezco mucho que me hayan convocado para venir a ser parte de un festejo organizado por un Municipio, con tanto cariño que recibimos”.

‘El Bicho’ Gómez, comediante reconocido, opinó que “es un placer venir y trabajar para gente tan cariñosa y amable”. “La paso muy bien, disfruto y creo que ellos también. Siempre que la cultura recorre el país y sea gratis para el público, me parece buenísimo. Mucha gente no puede arrimarse al teatro, y que el teatro se arrime a la gente me parece maravilloso”, completó.

Por su parte, los aclamados bailarines Valeria Archimó y Juampi Battaglia expresaron su emoción por la participación de la gente. “Nos invitaron acá y no dudamos en venir a traer un poco de nuestra obra ‘Magnífica’ a San Fernando. Estamos todos juntos en un día hermoso de primavera festejando. Fantástica la gente que se prendió cantando y disfrutando del show, sacando fotos y súper amorosos. Nos recibieron con una calidez impresionante”, sostuvo la vedette.

Y su compañero de danza completó que “es fantástico que la gente pueda disfrutar de este tipo de eventos cercanos y gratuitos”.

Los abuelos vivieron una jornada sin igual. La sanfernandina Isabel consideró que “estuvo maravilloso, todos los años lo hacemos y estamos todos muy contentos porque nos brindan lo mejor”. Otra vecina, Margarita, coincidió: “Muy bien, como todo lo que organiza el Municipio. Somos fanáticas de los polideportivos. Agradecemos mucho porque somos gente muy alegre con juventud prolongada”.

Otra jubilada, María Rosa, aseveró que “fue hermoso como siempre, muy bueno, agradecidos todos”. Y Norma dijo: “Estoy muy agradecida por lo que están haciendo por nosotros, y le pido a la gente que lo cuiden, porque es para nosotros mismos. Y le agradezco al intendente Luis Andreotti”.

Además, hubo un stand de Protección Ciudadana donde los vecinos podían anotarse para recibir su botón antipático; y un operativo de Salud Pública y Ambulancia desplegado listo para interceder ante cualquier emergencia.

Participaron del evento también, el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; los secretarios de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso; de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental, Alicia Aparicio; y de Modernización, Gonzalo Cornejo; funcionarios del Departamento Ejecutivo y concejales.