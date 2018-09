En su tercera edición, el evento reunió a miles de jóvenes que participaron del evento. El Día de la Primavera y del Estudiante estuvo colmado de diversión al aire libre. Hubo shows, DJs en vivo y sorteo de un viaje de egresados hacia Bariloche.

Por tercer año consecutivo, el municipio de Malvinas Argentinas organizó la ya clásica Carrera de los Colores, una iniciativa que reúne y estimula la actividad física y la diversión para los jóvenes. El intendente Leo Nardini estuvo junto a los miles de jóvenes que participaron de los festejos en el Predio Municipal.

El jefe comunal dijo: “Estamos muy contentos porque los chicos se están divirtiendo, vienen a hacer actividad física pero también disfrutan, hacen amigos. Y con las consignas claras: se puede festejar el Día de la Primavera sin alcohol, de manera sana, disfrutando el predio y que estén seguros. Incluso nos visitan jóvenes de escuelas de otros distritos también”.

El Estado comunal impulsa constantemente políticas públicas inclusivas para los jóvenes. Al respecto Nardini afirmó: “Cuando yo era joven elegías entre ir a Palermo o a algún otro lado donde no había un control o se armaban disturbios. Y no existía no solo en Malvinas, sino en ningún otro municipio. Nosotros queremos generar esa política de estado que quede en el tiempo. Queremos que los jóvenes se sientan parte de la comunidad en la que viven”.

Por su parte, la concejal Sol Jimenez Coronel, declaró: “El municipio de Malvinas Argentinas ya tiene acostumbrados a los jóvenes a festejar el día de la primavera todos juntos y en familia. Queremos brindarles seguridad a los chicos para que los padres sepan que la pasan bien y cerca de sus casas, festejando entre todos, haciendo deporte, hábitos para una vida saludable. Esta propuesta era un desafío y ahora es un clásico cada día 21 de septiembre”.

Luego de la carrera, la cual presentó diferentes obstáculos para hacerla aún más divertida, hubo shows en vivo y la presencia de reconocidos DJs como DJ Tao, DJ Pirata, DJ Axel Caram y DJ Tainy Loops. Además, se sortearon tablets, un proyector y parlantes bluetooth, y un viaje de egresados con destino a Bariloche, el cual lo ganó 6° Año “A” de la ES N° 334 de la localidad de Los Polvorines.