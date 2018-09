El Senado provincial aprobó su proyecto y declaró de interés provincial y legislativo las actividades del taller de robótica de la Escuela Técnica 1 de la ciudad de Grand Bourg.

Luis Vivona, senador del bloque Partido Justicialista – Unidad y Renovación, mostró su apoyo a los estudiantes que semanas atrás se movilizaron bajo el lema “La técnica no se toca” debido a un posible avance de la Dirección General de Cultura y Educación en una serie de reformas en las 262 escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires. También se reunió con centros de estudiantes y profesores. De allí decidió presentar un proyecto para mostrar el trabajo que se lleva adelante en las instituciones de enseñanza técnica bonaerenses.

“Las actividades que se desarrollan en las escuelas técnicas de la provincia son importantísimas dentro y fuera de las aulas, porque les sirve a los pibes para crear y aprender, pero también para las comunidades donde pertenecen y para los barrios que los contienen”, dijo Vivona cuando se le consultó sobre su proyecto minutos antes que lo tratara el poder legislativo.

El senador habló de las funciones comunitarias y de inclusión social que ejercen los jóvenes a la hora de armar sus proyectos. “Sabemos que los avances tecnológicos ponen a la educación en nuevos desafíos y esto involucra a los adolescentes y jóvenes; y lo que hace la escuela técnica es darles las herramientas para que no queden excluidos de lo que se viene en materia de nuevas tecnologías. Pero no termina allí su formación, los pibes aprenden a ser y a hacer; es decir, no solo saben un oficio sino que despliegan su imaginación, llevan las problemática que ven en su familia o en su barrio y la exponen en la escuela donde se busca, por medio de la técnica, resolver eso que se plantea”, manifestó.

Por último, Luis Vivona declaró: “La educación gratuita es un derecho adquirido y este proyecto busca darle voces a los miles de alumnos y docentes que con sus conocimientos, solidaridad y compromiso cambian su realidad y la de otros”.

La Escuela de Educación Técnica 1 está ubicada en la localidad de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, y obtuvo premios provinciales y regionales en diversas contiendas educativas relacionadas con la enseñanza técnica.