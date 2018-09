Culminó la diplomatura en articulación con la Universidad Nacional de Quilmes, que se dictó en las instalaciones del Centro Universitario Municipal. “Empezaron y terminaron todos, por lo que estamos muy felices, ya que el curso gustó. Finalmente, hoy ellos lograron lo que ansiaban tanto”, dijo la subsecretaria de Educación, Mariana Miola.

El Municipio de San Fernando, a través de su Secretaría de Educación, Cultura y Contención Social, busca la integración, la participación, y también la educación para su aplicación al trabajo. En este caso, el Centro Universitario Municipal en articulación con la Universidad Nacional de Quilmes, ofrece la Diplomatura en Gestión del Deporte, de 4 meses de duración.

La subsecretaria de Educación, Mariana Miola, quien estuvo presente en el acto de entrega, expresó: “Estamos muy contentos porque toda la gente que comenzó el curso pudo finalizarlo. Trabajamos hoy en los equipos de compañeros y sobre todo lo que es Gestión del Deporte, que es importante realizarla todos juntos. Los alumnos muy felices, la universidad también, y sobre todo el mensaje que pudimos darle a quienes se recibieron, porque eligieron San Fernando para hacerlo. Ahora a aplicar todos estos contenidos que aprendieron estos meses al servicio de los chicos, que es lo que casi todos quieren hacer, ejecutando todos los proyectos presentados en esta capacitación”.

“Todo lo que tiene el Centro Universitario de San Fernando es totalmente gratuito. Pueden seguirse inscribiendo, esto va a continuar el resto del año. La convocatoria es impecable, como así también los talleres y cursos en el barrio, cerca, y en un espacio educativo de calidad. San Fernando está muy satisfecho por recibir aquí a los vecinos”, finalizó Miola.

Nicolás Mellino, director de Deportes de la Universidad Nacional de Quilmes, destacó: “La universidad, con el Centro Universitario de San Fernando, tiene una articulación muy grande y vasta, con muchísimas disciplinas. Hoy estamos acá para la entrega de los diplomas en Gestión del Deporte, un curso con el que desde el área de Deportes de la Universidad Nacional de Quilmes tuvimos la necesidad de colaborar con las organizaciones intermedias para una mejor gestión de los clubes. Cuando presentamos la propuesta, el Centro Universitario Municipal enseguida tomó parte en esto, y hoy participamos del cierre del mismo, que fue un éxito”.

La alumna Silvina, vecina de San Fernando, explicó: “Elegí Diplomatura en Gestión del Deporte; estoy en el rubro hace bastante ya, y me interesó esta propuesta por otra persona, me interioricé y me copé, presenté un proyecto y acá estoy, preparada para el segundo módulo. La experiencia es muy buena, conocí mucha gente, profes y amantes del deporte; me gustó mucho, y por supuesto lo recomendaría, porque es muy abarcativo”.

Adrián, también vecino de San Fernando y dirigente del club Malvinas Argentinas, eligió Marketing y Gestión Deportiva: “Para mí fue algo importante y bueno, porque vengo de una institución intermedia y esto es sumar herramientas para que uno pueda después aplicarlas donde está trabajando. Es muy ameno, muy sencillo de explicar y para uno mismo que es grande tener este tipo de posibilidades. Nosotros con un grupo de compañeras que hicieron el curso conmigo, lo vamos a aplicar en el club Malvinas Argentinas”.

Cabe destacar que también participó de la entrega el director del Centro Universitario Municipal sanfernandino, Jorge Córdoba.