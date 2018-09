El presidente Mauricio Macri encabezó hoy el acto de inauguración del puente Olímpico Ribera Sur, que une el barrio porteño de Villa Soldati con el partido bonaerense de Lanús, y que permitirá reducir los tiempos de viaje, generar mayor conectividad y brindar más seguridad a vecinos, peatones y automovilistas.

Participaron junto a Macri la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

“Si hay algo maravilloso de lo que estamos mostrando es el producto de un trabajo en equipo de años”, afirmó el jefe de Estado en la ceremonia realizada sobre un tramo de la obra en el lado de Capital.

“Esto que estoy pisando es de verdad, no son palabras, no son discursos, es haber terminado un sueño de 50 años, haciéndolo realidad, no sepultándolo”, enfatizó el presidente.

El puente, que fue proyectado cuando Macri era jefe de Gobierno porteño, tiene 60 metros de longitud, con un ancho total de 23,70 metros, conformado por cuatro carriles -dos en cada sentido- y espacio para la circulación de peatones y bicicletas.

Beneficiará a los vecinos de los barrios porteños de Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano, y de la zona sur del conurbano bonaerense, así como al transporte de pasajeros, de cargas y a los automovilistas en general.

El presidente dijo que la obra va en línea con los planes de infraestructura que se están realizando en el país y dio como ejemplo el nuevo sistema de riego presurizado en Salta, el más moderno de Latinoamérica, que inauguró ayer para beneficio de los productores del Valle de Lerma.

“Lo hicimos en estos pocos meses que llevamos gobernando, como las rutas que se están inaugurando en todo el país que buscan cuidar a los argentinos, como la energía, porque sin ella no podemos transformar, abrir fábricas, tener hospitales y escuelas funcionando”, puntualizó.

Resaltó que esa es la forma de “estar más cerca, escucharnos, dialogar, trabajar, hacer, porque hace dos años y medio decidimos un cambio que dijo ‘basta a la mentira, basta a la traba, basta a las mafias'”.

“Vamos a hacer y construir ese país que todos soñamos. Claro que cuesta y que falta”, pero “estamos poniendo todos el hombro”, añadió.

Enfatizó que “lo que nadie puede dudar es que es un equipo con buenas intenciones, con honestidad, con un eje profundo en el hacer, porque las palabras se las lleva el viento, pero a ese puente, no”.

Como tampoco a “todas estas obras que estamos haciendo que transforman la realidad de los argentinos todos los días”.

Dijo que respetar “las fechas en que se inician y se terminan y sin que nadie se lleve un mango que no le corresponde también es demostrar que los argentinos somos mejores que lo que hemos hecho durante décadas”.

“Este es el camino, diciéndonos la verdad, con transparencia, con trabajo en equipo, siendo parte del mundo, abriendo las puertas de la Argentina, no sólo con los Juegos Olímpicos sino con todos los intercambios comerciales y culturales que podamos hacer”, puntualizó.

“Acá estamos construyendo algo distinto, que entiende que mis derechos terminan donde empiezan los del otro” porque “una sociedad donde cada uno piensa solamente en lo que le conviene a uno no es una sociedad”.

Por su parte, la gobernadora Vidal sostuvo que “somos parte de un mismo equipo desde hace más de diez años. Somos más que lo que decimos, somos lo que hacemos”.

“Esto expresa lo que somos, personas que hacemos más que lo que decimos, que somos un equipo honesto con el que las obras empiezan y terminan. Podemos resolver sueños postergados por décadas”, afirmó.

En tanto que Rodríguez Larreta remarcó que hoy “es un gran día” porque con esa obra los vecinos de Lanús y de la Ciudad “ganamos tiempo, facilidad, conexión, trabajar juntos.

“Es una de las muchas muestras de lo que podemos hacer los argentinos trabajando en equipo la provincia, el municipio, la ciudad”, dijo, y resaltó que “dentro de dos semanas tendremos el orgullo de que, por primera vez, la Argentina será sede de un Juego Olímpico y estoy seguro de que vamos a transmitir una imagen de profesionalismo, trabajo en equipo y dejar muy bien parado a nuestro país”.

Momentos antes de comenzar el acto, Macri, Vidal, Rodríguez Larreta y Grindetti saludaron a un grupo de vecinos y a los operarios que intervinieron en la obra.

El puente Olímpico, que es una continuación de la autopista Héctor Cámpora, mejorará la conectividad entre el sur de la Ciudad y el norte de Lanús, como también agilizará el tráfico de la zona al facilitar la circulación del tránsito pesado por la red de autopistas urbanas.

Además, facilitará el ingreso a la Villa Olímpica que la Ciudad construyó en Villa Soldati para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se desarrollarán entre el 6 y el 18 de octubre próximo.

La obra también favorece el acceso al Centro de Transferencias de Cargas Sur y la nueva terminal de ómnibus Dellepiane, que fue inaugurada recientemente.

El nuevo puente se suma a los ya existentes que cruzan el Riachuelo, La Noria, Uriburu, Victorino de la Plaza, Bosch, Pueyrredón y la autopista Buenos Aires – La Plata.