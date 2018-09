El Concejo Deliberante de San Miguel le realizó un homenaje al ex campeón del mundo de boxeo, Sergio Víctor Palma. Además, hubo fuertes discusiones entre los ediles sobre la creación del nuevo hospital de Ciudad Santa María.

La sesión arrancó con un fuerte cruce entre los presidentes de los bloques mayoritarios. Franco La Porta, de Unidad Ciudadana, se refirió al anuncio que hizo esta semana el Municipio con respecto a la creación del nuevo hospital de Ciudad Santa María. “Lo celebramos y estamos muy contentos, pero queremos llamar a la reflexión de que pasaron 11 años”, lanzó. “Tienen que reconocer que se vienen equivocando y me da un poco de bronca”, agregó.

Ante esto, María de los Ángeles Di Conza, de Cambiemos, no tardó en recordarle al ex secretario de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires el día en que colocó una piedra fundamental de una Unidad de Pronta Atención en Balbín y Defensa junto al por entonces gobernador Daniel Scioli. “Esto fue en San Miguel el 1 de octubre de 2015, vinieron a prometerlo”, señaló la concejal, quien trató al ex candidato a presidente de “mentiroso y maleducado”.

La cosa no terminó ahí, ya que la titular del bloque oficialista también disparó contra La Porta. “Lo único que hizo por la salud pública de este distrito fue venir a poner una piedra y una placa y ahora viene a decir que no hacemos nada”, afirmó.

La Porta trató de defenderse y dijo que aquel acto fue un anuncio de campaña y que el hospital se iba a hacer si llegaba a la intendencia. “Repiten como loritos en los barrios y tratan a la gente de estúpida”, señaló el concejal.

De todos modos, La Porta pasó por alto que en aquel evento, el gobernador dijo que la Unidad de Pronta Atención se construiría “en 90 días”, con lo cual al final del mandato de Scioli, más de la mitad del edificio debiera haber estado en pie y de esta manera podría haber obligado a la gestión de María Eugenia Vidal a completar la obra. Nada de eso ocurrió y tras la colocación de la piedra angular -primer elemento de una construcción- no se realizó ningún otro trabajo.

El clima cambió cuando se le realizó un merecido homenaje a Sergio Víctor Palma, ex boxeador argentino y vecino del distrito que reinó durante dos años en la categoría Supergallo. “Recuerdo aquella pelea contra Leo Randolph y creo que la estoy viendo, tenerlo aquí es un sueño”, dijo el presidente del Concejo Deliberante, Hugo Reverdito.

Visiblemente emocionado, Palma afirmó: “Traté de ser un buen vecino y eso está siendo reconocido, cosa que pocas veces pasa en las comunidades. Compatriotas mios, viva la patria”.

Otro proyecto de fuerte envergadura fue el de creación mediante ordenanza de la Escuela Municipal de Intérpretes de Sordos de San Miguel. Referentes de la comunidad sordomuda estuvieron presentes en el recinto y celebraron el pase a comisión del expediente.