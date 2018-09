Lo impulsa el Municipio junto a la Universidad de Buenos Aires. Brindará a los alumnos del distrito herramientas para definir sus estudios universitarios. De acceso gratuito, funcionará tres veces por semana en el Centro Universitario local.

El Municipio de Tigre junto a la Universidad de Buenos Aires (presentó el Departamento de Orientación Vocacional, una herramienta gratuita para ayudar a los alumnos del distrito a definir sus estudios universitarios.

La actividad se realizó en el Centro Universitario Tigre, donde funcionará tres veces por semana acompañando las transiciones entre los diferentes niveles educativos y favoreciendo la construcción de sus proyectos a futuro.

“La idea es que esta sea la primera ventana de los jóvenes hacia la universidad y su proyecto de vida. Es importante que confíen, que no le tengan miedo a los estudios superiores y que puedan ver que hay muchas posibilidades para encaminar su futuro”, destacó la subsecretaria de Educación, Carolina Álvarez Eguileta.

El Departamento de Orientación Vocacional está compuesto por profesionales de la Universidad de Buenos Aires, psicólogas y orientadoras, que atenderán en el Centro Universitario local tres veces por semana. Además llevarán adelante distintos talleres mensuales.

La subsecretaria de Orientación Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, Natalia Virgili, expresó: “Vamos a ofrecer a los chicos distintas actividades de trabajo individual y también en grupo para que puedan pensar en su proyecto de estudio. Trabajar de forma articulada con el municipio de Tigre para poder acercarle a los jóvenes estas herramientas es genial y esperamos que sea un éxito”.

Entre las actividades que brindará el Departamento de Orientación Vocacional, de forma gratuita, se destacan procesos de orientación vocacional individuales y jornadas especiales dirigidas a escuelas e interesados en seguir una carrera e ingresantes al Ciclo Común Básico. Asimismo habrá talleres con distintos conceptos.

“Hace diez años que trabajamos con la Universidad de Buenos Aires y el Ciclo Común Básico para que los vecinos puedan cursarlo cerca de su casa; y ahora sumamos el Departamento de Orientación Vocacional para que puedan tener la posibilidad de definir qué es lo que quieren estudiar. Es importante destacar la fuerte inversión que realiza el municipio por decisión del intendente Julio Zamora para apostar por la educación de todos los jóvenes”, señaló el concejal Luis Samyn Ducó.

Tobías Lajud, alumno de la Escuela Técnica 3 de Benavídez, dijo: “Me parece una iniciativa muy interesante y me va a ayudar a decidirme por alguna carrera. En mi escuela, estudio informática y me gustaría seguir algo relacionado”. Por su parte, Belén García, estudiante de la Escuela San Martín, comentó: “Quiero estudiar Medicina, pero tengo algunas dudas. Me parece importante que este departamento nos aporte más información para poder definirnos y elegir algo que realmente nos guste y motive”.

Para más información, los interesados pueden dirigirse personalmente a Newton, Esquina Solís, Tigre, los martes de 9 a 12, miércoles de 10 a 16 o jueves de 9 a 12; o realizar sus consultas a través del correo electrónico [email protected]

Estuvieron también presentes en la presentación, la directora general de Gestión Educativa, Teresa Paunovich; el director del Centro Universitario Tigre, Renso Heredia; la coordinadora académica de la Sede Tigre, Natalia Ianni; y la directora del Departamento de Orientación Vocacional, Claudia Cortijo.