Este fin de semana se realizó el Festival Artístico Noroeste en el Palacio Municipal. Hubo música, artes visuales, artes audiovisuales, artes escénicas y feria de artesanías. La entrada fue libre y gratuita.

El Municipio de Malvinas Argentinas en conjunto con la Universidad Nacional de General Sarmiento, el Ministerio de Educación de la Nación y Eterna, hicieron posible la realización del Festival Artístico Noroeste el último fin de semana en las instalaciones del Palacio Municipal. El intendente Leo Nardini participó de la propuesta y acompañó a los jóvenes artistas que participaron de ambas jornadas.

“El objetivo es ampliar la oferta cultural para los jóvenes, no solo de nuestro distrito sino también de la región. Y generar espacios para que lo artistas locales, cada uno en su rubro, puedan mostrarse con los demás”, afirmó el jefe comunal.

Tanto el sábado como el domingo hubo exposición de muestras artísticas, obras de teatro, proyección de cortos audiovisuales, bandas y artistas en vivo, murales, compañías de danzas, feria de artesanías, diseño y música.

Nardini recorrió las instalaciones para participar del talento joven que asistió tanto el sábado como el domingo, charló con los artistas y los animó a seguir por el camino de lo que más les gusta hacer.

“Cómo sabemos que a un chico no le gusta pintar si nunca vio una pintura, o la música si no tiene la oportunidad de escuchar a otros. De eso se trata, de generar oportunidades para que se sientan parte de una comunidad. Queremos fomentar la integración y que el Palacio Municipal no solo sirva para venir a hacer un trámite o un reclamo, sino abrir las puertas y disfrutarlo con amigos y en familia”, aseguró el intendente.

Esta actividad se realizó en el marco del Mes de la Juventud, junto a otros tantos eventos programados para septiembre. “Esta debe ser una política de contención cultural sostenida a lo largo del tiempo para que pueda florecer en algún momento y sean miles los que participen”, finalizó Leo Nardini.