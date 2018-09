El ex Secretario de Obras Públicas de los gobiernos kirchneristas, José López, declaró días atrás frente al juez Claudio Bonadío su rol en el presunto esquema de coimas armado por el kirchnerismo desde 2003, causa que más compromete a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En su escrito, el ex funcionario que fue sorprendido en 2016 con 9 millones de dólares en su poder, detalló un presunto entramado de financiamiento de opositores con el fin de ganarle a Sergio Massa en las elecciones legislativas del año 2013, todo bajo las ordenes de CFK.

En ese sentido refirió que el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, recaudaría dinero proveniente de coimas de empresarios destinado para la campaña en el partido de General San Martín. A razón de eso, López asegura que mantuvo contactos con Ricardo Ivoskus, ex intendente municipal, en la casa del ‘Japonés’ García, ex jefe comunal de Vicente López.

“Ivoskus me dijo que teníamos que resolver un tema logístico y me dijo que necesitaba 5 millones de pesos”, dice en su declaración. En esa campaña, Honestidad y Trabajo, partido vecinal de los Ivoskus se sumó al Frente Progresista Cívico y Social, conformado por el FAP, la UCR, el GEN y el Movimiento Libres del Sur. En esas elecciones resultó ganador en San Martín, al igual que en la Provincia, Sergio Massa y su candidata local, Nancy Cappelloni de Katopodis.

El descargo de Ivoskus

Mediante la red Twitter, el ex intendente Ricardo Ivoskus comentó: “Es oportuno aclarar que en 2013 el Frente para la Victoria intentó que Honestidad y Trabajo sea parte de su frente electoral, la decisión del partido fue rechazar la propuesta e integrar el Frente Progresista, que llevó como candidatos a Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín”.