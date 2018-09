En el recinto del Honorable Concejo Deliberante se realizó una charla en el marco de “La noche de los lápices”. Disertaron Taty Almeida, Carlos Pisoni y María Pía López. Estuvo dirigida muy especialmente a jóvenes de escuelas secundarias.

La Dirección de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Políticas Públicas de Juventudes y la Subsecretaría de Educación, dependientes de la Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional del Municipio de Malvinas Argentinas, organizaron la charla “Los lápices siguen escribiendo”, en el marco del aniversario de “La noche de los lápices”, hecho fatídico en el que se secuestró, torturó y asesinó a estudiantes de secundaria, el 16 de septiembre de 1976.

El objetivo es el de generar espacios de concientización y reflexión sobre el pasado reciente. Fueron invitados a disertar Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Carlos Pisoni, hijo de desaparecidos e integrante de la agrupación Hijos; María Pía López, secretaria de Cultura y Medios de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, más conocida como Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y madre de Alejandro Martín Almeida, desaparecido el 17 de junio de 1975, expresó: “Es la primera vez que vengo a Malvinas y estoy realmente encantada y conmovida de ver tanta pasión, convencimiento, que actúan, enseñan y que la memoria es palpable acá. Estoy encantada con que me hayan invitado. El intendente Leo Nardini ha hecho algo maravilloso en los jóvenes, ellos son la esperanza y la tranquilidad que las madres tenemos”.

Carlos ‘Charly’ Pisoni, integrante de la agrupación Hijos, cuyos padres fueron desaparecidos cuando él tenía tan solo 37 días, comentó: “Me parece muy importante esta iniciativa del municipio para tratar el pasado reciente a través del debate y que los jóvenes puedan sacar sus propias conclusiones. Pero no es solo hablar del pasado, sino también del presente y del futuro, del país que queremos, porque no queremos que estas cosas vuelvan a suceder en Argentina. Hoy venimos a defender esta democracia que tanto nos costó y lo agradezco porque estas iniciativas no se hacen en todos los municipios”.

La docotra María Pía López, socióloga, dijo por su parte: “El gobierno actual desplazó el pacto de democracia en la Argentina que decía “Nunca más” al terrorismo de Estado y a la corrupción. Vivimos una violación cotidiana de los Derechos Humanos, y hoy todos debemos ser agentes de defensa de los derechos y de la democracia”.

Nora Perazzone, directora de Derechos Humanos del Municipio de Malvinas Argentinas, finalizó: “Estamos viviendo un momento muy especial como país. Hoy para recordar a los detenidos desaparecidos, continuamos con su lucha, defendiendo los derechos”.