Las imágenes llegaron al WhatsApp de SMnoticias. Ocurrió el miércoles al mediodía en la calle Serrano, entre Edison y Salerno. Luego de deambular por el lugar, un motochorro rompió el cristal de una camioneta utilitaria y según testimonios, robo el estéreo y objetos personales.

“Enviamos este video a la intendencia y a la gobernación, y esperamos respuestas”, comenta el vecino del barrio Sarmiento, en el límite con José C. Paz, zona considerada colador por la cantidad de fugas tras delitos que se dan hacia ese partido.

SMnoticias consultó vía redes sociales al Municipio de José C. Paz, dado que no cuenta con Dirección de Prensa, si existen acciones frente a este tipo de delitos. También consultamos sobre la cantidad de patrullas comunitarias y personal de Seguridad Ciudadana con la que dispone el Estado local, y si existen procedimientos en conjunto con las comunas vecinas para evitar robos con fugas más allá de los límites municipales. No obtuvimos respuestas.