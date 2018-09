El diputado nacional del Frente Renovador y referente en temas económicos de ese espacio, Marco Lavagna, visitó San Martín para presentar el Centro de Apoyo a la Pyme que lanzó el massismo local. Estuvo acompañado por el legislador provincial Rubén Eslaiman y su hijo, el concejal del distrito, Juan Eslaiman.

La presentación del Centro de Apoyo a la Pyme tuvo lugar en las instalaciones del Colegio de Martilleros de San Martín, y contó con la participación de empresarios e industriales del partido. Además estuvieron presentes referentes políticos del Frente Renovador local, como la edil Mirta Ward.

En diálogo con la prensa, el principal orador de la jornada, el diputado nacional Marco Lavagna, sostuvo que “San Martín es un claro de lo que pasa a nivel productivo en el país”. “Se necesita dar un giro a las medidas y empezar a mirar los San Martines de toda la Argentina”, aseguró, y planteó que “si San Martín no se empieza aponer en movimiento es porque el país no está en movimiento”.

“Veo mal el rumbo económico, y que tenemos hacía adelante unos meses muy complicados”, sentenció, y dijo: “Esperemos que el gobierno logre llevar algo de tranquilidad a la gente frente a temas como la suba del dólar y la inflación”. “Necesitamos recobrar la calma y que el gobierno empiece a cambiar la lógica de sus políticas”, añadió, y sugirió “enfocarse en las pequeñas y medianas empresas, los comercios y aquellos sectores productivos que generan fuentes de trabajo”.

Para el referente en temas económicos del massismo, “lo que se ve es que este gobierno cada vez se va metiendo más en la lógica del ajuste”. “Están entregando, a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, la política económica, y ese no es el camino”, lanzó. “Hay que hacer crecer la economía y desarrollar la parte productiva, no solamente dar señales al mercado, porque el mercado no soluciona los problemas sociales que tiene la Argentina”, enfatizó.

“Este camino termina en más ajuste”, declaró, y entendió que “cuando se entra en la lógica de ajustar se produce un círculo vicioso del que se sale creciendo, no con más ajuste”. “Para crecer los objetivos centrales tienen que ser el apuntalamiento de la economía, no ajustar para cumplir con el Fondo Monetario o los mercados internacionales”, añadió.

Para el legislador del Frente Renovador “no hay medidas mágicas”, y se debe “fomentar la inversión” con, centralmente, herramientas para las pymes. “Las decisiones que tiene que tomar el gobierno deben responder al planteo sobre si ayudan o no a que la economía crezca. Si la respuesta es no, no se debe tomar esa política. La política tiene que servir para darle aire a la pyme, no para seguir asfixiándola”, remarcó.

Y finalmente, manifestó: “Somos muy críticos de la política de este gobierno. Fue un error grande haberse apurado para buscar un acuerdo con el Fondo Monetario, que duró dos meses, ya que desembolsaron más de quince mil millones de dólares que así como entraron se fueron”. “Ahora que estamos ante un nuevo acuerdo, esperamos que hayan aprendido de ese grave error y que el nuevo arreglo no signifique más ajuste”, pidió, pero aclaró: “No somos muy optimistas de que esto ocurra”.

Por su parte, el concejal Juan Eslaiman expresó su satisfacción por el acto, “que muestra una clara diferencia clara con lo que pasó días atrás con la presencia de los ministros de Economía y Producción del gobierno anterior”, y lo hizo en relación al evento por el Día del Industria que organizó el Municipio, en el que estuvieron presentes Axel Kicillof y Débora Georgi. “Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esa foto. Nosotros estamos con alguien que es del equipo económico que sacó al país de la crisis. Eso es lo que buscamos”, afirmó.

Comentó además que, además del lanzamiento del Centro de Apoyo a la Pyme, trabajan en otros dos ejes. “En esta Fiscal e Impositiva queremos defender a los vecinos de San Martín y a las pymes del distrito, que sabemos que pagan tasas de Seguridad e Higiene tres veces más caras que en distritos vecinos”, informó. El otro eje es la puesta en marcha del Parque Industrial sanmartinense. “Necesitamos que sea una realidad y vamos a seguir trabajando por eso”, cerró.