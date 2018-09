Hasta el lunes 10 de septiembre, de 10 a 20, más de 200 stands ofrecen artesanías de todo tipo en la Plaza Mitre, donde exponen visitantes de todo el país, artesanos locales y vecinos que participan de los Talleres Culturales del Municipio. Hay shows gratuitos y un gran cierra el domingo a las 19 con La Mississippi.

El Municipio de San Fernando y los organizadores del ya tradicional Encuentro Nacional de Artesanos invitan a los vecinos a participar de las la vigésimo segunda edición del mítico evento que tendrá lugar en la Plaza Mitre -Madero y Constitución- desde el jueves 6 al lunes 10 de septiembre, de 10 a 20.

Carlos Traverso, secretario de Educación, Cultura y Contención Social, recorrió la feria y dialogó con los puesteros en la plaza. “El encuentro arrancó ayer con muchísimos artesanos de todo el país. También tenemos presentes a nuestros talleres culturales que durante todo el año se preparan para seguir exponiendo en las diferentes oportunidades que tienen y eso es importante sobre todo en la situación actual del país”, afirmó.

En este sentido, destacó la participación de profesores y alumnos de los Talleres Culturales: “Tenemos muchas actividades donde pueden aprender un oficio -explicó- como Kokedama, Panadería, Cocina y otras posibilidades que los vecinos tienen para poder desarrollarse y crear su propia pyme. Exponer acá con más de 200 artesanos de todos el país es un orgullo para San Fernando”.

Uno de los miembros de la organización del evento, Gustavo Repetto, explicó: “Es un trabajo que venimos haciendo hace años. Cuando viajamos a otras ferias vamos incorporando datos de compañeros nuevos y una vez por año siempre cerca del 9 de septiembre, que es el día de la patrona de San Fernando, Nuestra Señora de Aránzazu, nos juntamos y hacemos esta feria más grande”.

“Estamos contentos porque el clima nos va a acompañar -completó- A partir de las 10 hasta las 20 todos los días funciona la feria y nos están visitando muchos compañeros de diferentes ferias del país. Han venido de Salta, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, entre otros”.

Los vecinos pudieron disfrutar de artesanías de todo tipo, e incluso comida elaboradas por Talleres Culturales de Cocina. La visitante Alejandra desplegó su stand de ropa en tela. “Es el tercer año que venimos, somos de San Marcos Sierra, del interior de Córdoba. La verdad que nos atienden súper bien los artesanos y el Municipio. La movida es muy familiar, al estar ubicado en el medio de la ciudad la gente sale de sus casas y familiarizamos con ellos”, comentó.

Otro expositor, Juan, trajo desde Colombia títeres y juguetes en tela. “Es la primera vez que vengo, me encanta, está muy bien organizada, se comenta que el lunes va a ser el mejor día de ventas y de concurrencia. La oferta es toda artesanal y muchas cosas únicas y elaboradas, está muy bonito todo”, afirmó.

Entre los stands de los Talleres Culturales, Paola desplegó un puesto de venta de Kokedamas. “Es una planta sin maceta de técnica japonesa. Por el momento venimos bien, siempre estamos vendiendo. Las clases se dan en El Andén, en Villa del Carmen y en el Salón de Usos Múltiples de la 26”.

Y Elsa, quien vendía artículos para maternidad, expresó: “Estamos exponiendo almohadones, cortinas, ajuar de bebés, funda para las sillas, delantales. Estamos muy contentas de participar, somos de la Isla. Pertenecemos al taller del Municipio, una de las chicas que me está acompañando es una alumna, yo soy la profesora que doy las clases”.

Muchos vecinos aprovecharon la oportunidad para recorrer la exposición y llevarse algún recuerdo. La sanfernandina Margarita opinó que “la feria me parece buenísima, me gustaría que este más seguido”. Y Carla coincidió: “Me parece hermoso y feliz porque les tocó un buen tiempo. Todo muy bien organizado, hoy vamos a venir a ver los shows”.

Finalmente, la vecina Sandra opinó que “es muy linda y creativa, todos los años algo nuevo, me gusta que venga gente de otros lados a mostrarnos las artesanías que tenemos en el país; todo muy variado y muy linda la puesta de la feria. Me gusta que el Municipio realice este tipo de actividades que nos ayuda que el vecino no nos quede tan lejos ver las artesanías”.

Por otro lado, el secretario Traverso adelantó que “hay más de 18 artistas locales que van a participar durante estos cuatro días y vamos a tener el cierre de La Mississippi el domingo a las 19 en la Plaza Mitre”. “Esperamos a todos los vecinos a disfrutar de estas jornadas que el clima nos está acompañando y va a ser un fin de semana para disfrutar en familia”, cerró.