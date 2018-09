Lo expresó el concejal Federico Ferreyra, cara visible del armado Colectivo Tres de Febrero, un espacio integrado por agrupaciones, organizaciones sin fines de lucro, clubes, centros de jubilados y vecinos de a pie. El objetivo es encarar un trabajo conjunto para brindar soluciones a los problemas del distrito.

“Cuando te cuesta llegar a fin de mes, pedís cuotas para pagar el gas o cuando tenés miedo de tener que cerrar tu negocio porque los números no dan, no te interesan los discursos políticos, necesitás que te den soluciones”, sostuvo el edil, e instó a que la clase política “se haga cargo de lo que en verdad hay que hacer y ayude a los vecinos”.

“En todo el país y en nuestro Tres de Febrero hay muchas familias que la están pasando realmente mal, sin trabajo, sin ayuda y sin apoyo para defender su fuente de ingreso. Nadie que se ocupa de ellos de verdad. Viven con miedo de lo que va a venir si todo sigue igual”, agregó, y consideró que es “una realidad que si no la vez en persona no es posible entenderla, y muchísimo menos poder dar una respuesta de verdad”.

“Por eso armamos el Colectivo Tres de Febrero, para estar cerca de quienes más necesitan”, señaló el referente local de Margarita Stolbizer. Indicó que participan “todos los que realmente sabemos cómo se vive en los barrios, los Clubes, organizaciones sin fines de lucro, merenderos, fundaciones, referentes políticos y simples vecinos que se han dado cuenta que a unas cuadras de su casa hay gente que necesita de nuestra ayuda”.

“La verdad que no nos importa el color político de quienes estamos trabajando en esto. Como la gente, estamos hartos de la brecha destructiva que se queda discutiendo mientras nadie hace nada por los muchos argentinos que necesitan soluciones. Esos vecinos necesitan que trabajemos para ellos, no que demos discursos y explicaciones que no convencen a nadie”, finalizó.