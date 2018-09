En Garín, el intendente Ariel Sujarchuk supervisó las obras del nuevo Centro Cívico que la Municipalidad de Escobar realiza con fondos propios. El moderno edificio forma parte del proceso de jerarquización del Estado municipal iniciado por la actual gestión y tiene como objetivo que los vecinos de la localidad más poblada del distrito reciban una atención más rápida, ágil y eficiente, ahorrando tiempo y dinero en traslados, profundizando la descentralización de todos los servicios.

“Un lugar así no hay en todo el partido de Escobar. Y lo hacemos acá porque Garín creció mucho en cantidad de habitantes pero no creció la calidad de atención al vecino ni las herramientas necesarias de infraestructura. Entonces eran todos pasillitos incómodos, malos para el trabajador, mucho peor para los vecinos y sin capacidad de dar respuestas. Y había algo que a mí me dolía más que nada, que un garinense no pudiera hacer sus trámites en Garín. Que se tuviera que ir a otra localidad. Entonces en esta reconversión de un Estado moderno creamos nuestro primer Centro Cívico justamente donde antes funcionaba una delegación anacrónica”, expresó Sujarchuk.

El edificio en construcción tiene una superficie cubierta de 430 metros cuadrados y albergará oficinas del Registro Civil, una delegación de AMIP, una Unidad de Gestión Comunitaria y seguirá funcionando la dependencia del DOT. Luego de supervisar las obras, el intendente compartió un almuerzo informal junto a otros funcionarios y los trabajadores municipales, a quienes les agradeció la tarea cotidiana y el compromiso que tienen con los vecinos de Garín y de todo el partido.

“Esta obra, que estará terminada a mediados del año próximo, se complementa con la reestructuración que realizamos del edificio Luis Resio, donde en pocos días también mudaremos la oficina contravencional. El Centro Cívico de Garín será el ejemplo modelo del funcionamiento municipal que pretendemos a nivel administrativo. Y no es ni más ni menos lo que los garinenses se merecen. Pensamos en los vecinos y pensamos también en los trabajadores municipales. Porque la tarea de la calle es dura, no es fácil salir a levantar la basura que muchas veces dejamos en cualquier lado. No es fácil zanjear y meterse en la mugre. Y acá hay un grupo humano que lo está haciendo con compromiso y amor por nuestro distrito”, concluyó el intendente de Escobar.