El jefe comunal mantuvo un encuentro con el vecino del barrio San José, quien contó su experiencia en el certamen y agradeció el reconocimiento del municipio. El deportista competirá del 10 al 11 de noviembre en el campeonato mundial de Moreno.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió en su despacho al campeón sudamericano de kickboxing, Gustavo Balbuena, vecino del barrio San José. Allí, felicitó al deportista por representar al municipio en el torneo disputado en la provincia de Misiones y entregó una placa en reconocimiento a su labor en la disciplina.

“Nos llena de alegría tener atletas que se esfuerzan y le ponen mucha pasión a lo que hacen. Para nosotros el deporte es una política fundamental en el desarrollo de nuestra comunidad. Ojalá Gustavo y todos los tigrenses que practican alguna disciplina tengan una carrera llena de éxitos”, expresó Zamora.

Nacido en 1971, Balbuena comenzó su trayectoria en artes marciales en 1996 y se especializó en kickboxing, en la modalidad Full-Contact, en el año 2015. Antes de su consagración como campeón sudamericano en la categoría senior, ganó 29 peleas, 15 por la vía del nocaut. Su próximo desafió será el campeonato mundial, del 10 al 11 de noviembre en Moreno, provincia de Buenos Aires.

Luego de agradecer al intendente por el reconocimiento, el deportista, quien además se desempeña como empleado municipal en la delegación de General Pacheco, comentó: “A esta altura de mi vida no me esperaba pasar por este hermoso momento. Suelo verlo a Zamora pero en otro rol y la verdad que esta charla con él en su espacio de trabajo me gustó mucho”.

Durante la reunión, de la que participaron el subsecretario de Deportes, Mariano Lorenzetti,y el entrenador Facundo Córdoba, se abordó la importancia de impulsar el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo para los jóvenes del distrito.