A pocos meses de finalizar una de las obras viales más importantes del oeste del partido, que además cambiará sustancialmente el tránsito en la zona de Munro, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, recorrió junto a vecinos el avance de obras que se está llevando a cabo en lo que será el bajo nivel de Munro.

“Una de las cosas que más me gusta de ser intendente es poder charlar con los vecinos, escucharlos y mejorar Vicente López juntos. Me contaron que pasaban largos ratos esperando acá cada vez que tenían que cruzar las vías, y eso pronto no ocurrirá más”, expresó Macri, al ser consultado por la recorrida junto a los vecinos.

El cruce bajo nivel estará ubicado en Carlos Villate y desembocará hacia Sargento Baigorria -lado este- por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano. Está obra beneficiara a los vecinos, comerciantes y conductores que transiten por la zona, debido a la agilización que producirá esta obra.

Allí se generan grandes demoras para cruzar las vías y con una posible mayor frecuencia ferroviaria pondría en conflicto la circulación vehicular por los actuales pasos a nivel. Además, se genera una combustión innecesaria de miles de horas motor durante la detención en la barrera, lo que genera un aumento de la contaminación sonora en la zona y el riesgo de accidentes asociados con los pasos a nivel.

Al finalizar la recorrida, el jefe comunal dijo: “Recorrimos el túnel que está casi terminado, donde llevamos adelante tareas de pavimentación, colocamos rampas para discapacitados y escaleras de acceso”.

Para canalizar el tránsito peatonal, también se construirá un paso bajo nivel peatonal, a los que se podrá acceder por escalera o rampas. Se colocarán rampas para discapacitados y cochecitos de bebés en las bocacalles de todo el cruce.