Sergio Maldonado estuvo con el diputado nacional Leonardo Grosso, la Abuela de Plaza de Mayo Delia Giovanola, la legisladora porteña Myriam Bregman y Ofelia Fernández, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Pellegrini, en el aula tanque de la Universidad de San Martín colmada de asistentes.

La figura de “desaparición forzada” se destacó por ser blanco de ataque, por sus profundas connotaciones políticas, y porque denuncian la responsabilidad del Estado en el crimen de Santiago Maldonado.

Sergio Maldonado, sentado al lado de Delia Giovanola contó que él la visita cuando necesita sentir el cariño de una abuela. “ella la pasó mucho más fea, y pienso que si ella puede salir adelante entonces yo también” Destacó que su hermano fue víctima de una “desaparición forzada”, que entre el 1° de agosto y el 17 de octubre del año pasado él no supo dónde estaba su hermano, y que todavía no está nada claro qué pasó con él durante todos esos días. La Justicia debe seguir investigando, su abogada Verónica Heredia pidió la ampliación de algunos puntos de la autopsia porque todavía no está claro cómo murió, ni dónde estuvo todos esos días.

Leonardo Grosso, anfitrión de la actividad, marcó que el objetivo de estas charlas es “construir conciencia” sobre la situación que vivimos para poder cambiarla, y agradeció a Sergio su capacidad para encontrar las palabras justas, como cuando dijo a los medios que “pongan música”, en vez de difundir informaciones falsas. Asimismo, el diputado afirmó: “reivindicamos la lucha de Santiago, porque frente a la indiferencia, incapacidad e insensibilidad de este gobierno, tenemos que ser cada día más Santiago, cada día más solidaridad”.

También planteó que los modelos represivos van ligados a los modelos de país, y propuso analizar cómo actúan las FF.SS. en cada uno de estos momentos. “La represión a la protesta social es fundamental para este Gobierno que gobierna para una minoría muy pequeña”, sentenció.

Myriam Bregman remarcó a la figura de desaparición forzada, “porque es lo que los familiares sufrieron”, y además porque “es un mensaje a la sociedad, de que pueden matar, pueden desaparecer y pueden permanecer impunes, para volverlo a hacer”.

Entre las que tomaron la palabra para homenajear a Santiago, también se encontraban: Miriam Medina, la mamá de Sebastián Bordón, asesinado en Mendoza por la policía provincial y Lili Galeano, de HIJOS La Matanza.

En el evento también hubo números artísticos a cargo del colectivo Arte por Santiago y el Foro por los Derechos y la Democracia de San Martín, que coordina Graciela Elguer. La presentación estuvo a cargo de Miguel Galante de la Comisión por la Memoria Verdad y Justicia de San Martín. La actividad también contó con la participación de Ivan Pizarro, (Consejero Superior por el claustro estudiantil de la UNSAM) representante del frente Somos UNSAM que detalló el conflicto que transitó la universidad los últimos días.