El intendente de Tigre, Julio Zamora, cuestionó el modelo económico del gobierno nacional, que genera inflación y perjudica a trabajadores, sectores populares y pymes locales. Lo hizo junto a más de 200 vecinos, en una reunión en el polideportivo de Ricardo Rojas, donde escuchó inquietudes de los presentes. También conversó sobre obras realizadas por el Municipio y los proyectos a futuro para la localidad, como la inclusión de 500 luminarias de veredas, 6 nuevas calles de asfalto, la reparación de otras 10 calzadas y la instalación de 5 mil metros lineales de gas natural.

“Si el presidente no tiene la capacidad para sacar el país adelante, debe saber escuchar para no generar más ajuste. Hay una irresponsabilidad muy grande del gobierno nacional que se sigue cerrando en un modelo que está perjudicando notoriamente a los argentinos”, expresó Zamora, quien se refirió a la crisis educativa en la Provincia: “Más allá de la medida que se ejecute a nivel provincial, el Municipio va a tomar los recaudos pertinentes, porque los chicos no solamente estudian en las instituciones educativas sino que además almuerzan”.

Respecto del encuentro en el centro deportivo ubicado en Richieri 3000, el jefe comunal destacó la respetuosa participación de la comunidad de Tigre, como una forma de enriquecer su gestión de cara al futuro.

Luis, vecino de Ricardo Rojas, comentó: “Estoy muy contento por el crecimiento que tuvo el barrio y el distrito en general. Hay municipios donde realmente están mal y acá es todo lo contrario”. En tanto, Juan, presente en la jornada, dijo: “Fue muy positiva y amena la charla con el intendente. Si bien hay inquietudes, los vecinos tenemos que aprender a cuidar el medio ambiente y el lugar que habitamos”.

Durante el encuentro, los vecinos pudieron plantear inquietudes e informarse con Zamora y su equipo. Esta clase de reuniones ya se desarrollaron en Benavídez Sur, General Pacheco, el barrio La Paloma de El Talar y continuarán en todos los vecindarios de la ciudad.

Sobre las obras previstas en materia servicios públicos, el jefe comunal remarcó que el Municipio realizará la pavimentación de 6 nuevas calles, la reparación de otras 10 y la instalación de 500 luminarias de veredas, en toda la zona. Además, anunció que se colocarán 5 mil metros lineales de gas natural, mediante la firma de un convenio con la empresa Gas Natural Fenosa, que ejecutará más de 100 mil metros en todo el partido.

En relación a la salud, recalcó la construcción de tres Unidades de Diagnostico Precoz en Tigre Centro, Don Torcuato y Benavídez, que brindarán más prestaciones de atención para los vecinos e informó sobre la incorporación de 11 ambulancias, que reforzarán el Sistema de Emergencia Tigre.

Por último, en referencia a la seguridad, comunicó que se introducirán 30 nuevas cámaras de seguridad, de 300 que adquirirá el municipio y 25 móviles del Centro de Operaciones Tigre.

Participaron del encuentro, los concejales Luis Samyn Ducó, Daniel Macri y Daniel Gambino; la secretaria de Gobierno, Patricia D’ Angelis; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Servicios Públicos, Pedro Heyde; el secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser; el secretario de Relaciones y Participación con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el secretario de Desarrollo Económico y Control Urbano, Mario Zamora; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; el subsecretario de Tránsito y Transporte, Oscar Scotto; la jefa del centro de salud de Ricardo Rojas, Analía Moresco; el delegado de Ricardo Rojas, Carlos Villareal.