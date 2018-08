En el marco del Día del Abogado, el presidente del CASM y vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense, Marcos Vilaplana, sostuvo que desde la dirigencia les toca la tarea de “que haya una justicia independiente, y para ello mover obstáculos como la injerencia del Poder Ejecutivo”.

El presidente del Colegio de Abogados de San Martín, junto a las autoridades de la institución, celebró la concurrencia de abogados a la celebración que sirvió como escenario para la jura de 35 nuevos matriculados “lo que muestra el crecimiento de la institución y un año muy auspicioso para la abogacía”.

Sin embargo, Vilaplana entiende que “la profesión no escapa a las generalidades del país, con una situación de recesión que reciente a todos los resortes de la economía”.

“Tenemos una cuenta pendiente desde la recuperación de la Democracia: lograr que la ciudadanía vuelva a creer en la justicia”, consideró el abogado, e indicó “quienes tenemos roles dirigénciales debemos trabajar para revertir esa situación, como lo hacemos desde el Consejo de la Magistratura buscando despolitizar la elección de magistrados, reivindicando la independencia del Poder Judicial”.

“Hay causas de trascendencia institucional que tienden a avanzar o ralentizarse en función de la distancia que los involucrados tienen con el poder”, señaló Marco Vilaplana en tiempos donde la justicia acelera investigaciones de ex funcionarios pero no, de los actuales.

El letrado exclamó: “tenemos una manda constitucional que obliga a que haya una justicia independiente, y nos toca a nosotros mover obstáculos como injerencia del Poder Ejecutivo, o que no se discutan ciertas normas en el Parlamento”.

“Si hay decisión política y coincidencia en los actores, no creo que sea una empresa que nos genere más de cinco años de trabajo”, sostuvo el presidente del CASM, y exclamó: “la cuestión pasa por consolidar una justicia independiente, con una venda puesta y así no espíe a quien perjudica o beneficia”.