En la 11° sesión ordinaria del 44° período legislativo, el Honorable Concejo Deliberante aprobó tres nuevos convenios y realizó una modificación, a través del despacho de la Comisión de Desarrollo Económico, al reglamento para la autorización y colocación de contenedores en sitios públicos del distrito.

“El espíritu de este proyecto de ordenanza es buscar la inscripción de estas empresas en un registro municipal en donde deberán presentar requisitos básicos, pero fundamentalmente y aquí la reforma, la presentación de una declaración jurada, en donde dejarán constancia de los lugares donde efectúan la disposición final de los residuos sólidos que levantan, explicó el concejal Nicolás Novello.

También se presentó el proyecto para la modificación de la ordenanza 2919, referida al reconocimiento para los ciudadanos del partido de Tres de Febrero ex combatientes de Malvinas. Entre los cambios se detallan, declarase el mes de abril como mes de la “Reafirmación de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas y del Atlántico Sur”; la exención para los ex combatientes en el pago de la Tasa de Servicios Generales; declarase de interés legislativo y municipal la labor que llevan a cabo las instituciones del distrito que representan a los ex combatientes de Malvinas.

Asimismo, durante el mes de abril las estaciones del Metrobus deben ornamentarse con el nombre de cada uno de los héroes tresfebrerenses caídos en el conflicto bélico por Malvinas, incluyendo en el homenaje la muestra de su fotografía, datos de la vida en el barrio y detalle de su accionar en el campo de batalla.

En referencia a los convenios aprobados se destacan el de colaboración entre Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado y la Municipalidad de Tres de Febrero; el convenio de asistencia técnica e implementación del Plan de Escrituración en el Municipio; y el convenio marco de cooperación entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en el Municipio de Tres de Febrero.

También se le solicitó al Departamento Ejecutivo la urgente remoción de residuos en las calles Hugo del Carril y Santiago del Estero en Loma Hermosa; la reparación de la calle Aldo Della Rosa entre Tupungato y Maestra Baldini, en Caseros; y la colocación de reductores de velocidad y señalizaciones correspondientes en la Escuela Primaria 19 de la localidad de Santos Lugares.

A través de dos despachos de la Comisión de Salud se aprobaron dos solicitudes de informes. El primero de ellos, la solicitud de informe para saber si se están realizando campañas para prevención del virus VIH – SIDA y las infecciones de transmisión sexual, así como si se están entregando preservativos y tratamientos anticonconceptivos de manera gratuita. El segundo es la solicitud de informes sobre la cobertura de vacunación de la triple y doble viral.

Con respecto a los anteproyectos de ordenanzas se destacan el convenio para implementar un parador para personas en situación de calle; y la homologación de resolución de firma conjunta 95/18 con referencia para autorizar la transferencia definitiva de 45 vehiculos ambulancia con destino a diversas municipalidades para implementación del SAME provincial.